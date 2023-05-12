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Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

Pakistan’da mahkeme, yolsuzlukla suçlandığı davada eski Başbakan İmran Han’a 2 hafta süreyle “geçici kefalet” verdi.

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  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Geo News televizyonuna göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde, Han’ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’a 2 hafta süreyle “geçici kefalet” verdi. Karar, 2 hafta boyunca Han’ın tutuklanmasını engelliyor.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Söz konusu karar, Anayasa Mahkemesinin, Han’ın İslamabad Yüksek Mahkemesi kompleksi içerisinde tutuklanmasını "yasa dışı" olarak nitelendirmesinin ve PTI liderinin derhal serbest bırakılmasını emretmesinin ardından geldi.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Anayasa Mahkemesi dün, Han’ın tutuklanmasının yasa dışı olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetmişti.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Han'ın 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda da 9 gösterici yaşamını yitirmiş, çok sayıda polis aracı ve kamu mülkü zarar görmüştü.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    HAN HÜKÜMETİ 10 NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

    Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    YOLSUZLUK SUÇLAMASI

    Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etmişti.

    Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

     

     

     
  • Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan Han'a 2 hafta süreyle "geçici kefalet" verdi

    Aralık 2019'da Riaz, "kara para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

    Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

     

     

     

     

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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