Pakistan: Simla Anlaşması önemini yitirdi

Geo News kanalına verdiği demeçte Asıf, iki ülke arasında gerilimi tırmandıran Keşmir bölgesindeki fiili sınır olan Kontrol Hattı'nın, ikili anlaşma yokluğunda, ateşkes hattına dönüşebileceğini kaydetti.

Asıf, Pakistan ile Hindistan arasında 1971'deki savaşın ardından 1972'de Keşmir bölgesindeki Kontrol Hattı'nı çizmek üzere imzalanan Simla Anlaşması'nın, Yeni Delhi ile tırmanan bir dizi gerilimin sonrasında bir değerinin kalmadığını ifade etti.

Simla Anlaşması'nın Hindistan'ın tek taraflı eylemlerinden dolayı "önemini ve uygulanabilirliğini" yitirdiğini" söyleyen Asıf, Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki gerilim sürdükçe iki ülke arasındaki anlaşmaların hiçbir anlamının kalmayacağını vurguladı.

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Asıf, anlaşma ile ilgili tüm kararların her iki tarafın ortak mutabakatı ile alınabileceğinin altını çizerek, Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı tek taraflı askıya alamayacağını dile getirdi.

İslamabad yönetimi daha önce, Hindistan'la 1971'deki savaşın ardından imzalanan ve taraflar arasında Kontrol Hattı'nı kuran Simla Anlaşması'nı askıya alabileceğini ima etmişti.