Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Pakistanda eski Başbakan İmran Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi
ABONE OL

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, yargılandığı davada, mahkeme heyeti Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ettik. Duruşma 30 Mart'a ertelendi

Pakistanda eski Başbakan İmran Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi
AA

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal etti.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor'dan başkent İslamabad'a geldi.

Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşanması sebebiyle Han'ın mahkemeye çıkması gecikti.

Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme hakimi Zafer İkbal, Han'ın duruşmaya katıldığını gösteren belgeyi arabasından imzalamasına ve mahkeme salonuna gelmemesine müsaade etti.

İkbal, Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

61 PTI TARAFTARI GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, polisin İmran Han'ın evine baskını sırasında evden silahla ateş edildiğini belirterek, evde molotofkokteyllerinin, patlayıcıların ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti.

Pencap Emniyet Müdürü Osman Anvar ise aramalar sonucu AK-47 Kalaşnikof piyade tüfekleri ve fişekler ele geçirildiğini dile getirerek, şu ana kadar 61 kişinin gözaltına alındığını ve bunun artabileceğini kaydetti.

Han, bu sabah Lahor'dan ayrılmıştı

Han, bu sabah Lahor'daki konutundan duruşmaya katılmak için İslamabad'a doğru yola çıkmıştı.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.

Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSAN 2022'DE DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Putin'den ilhakın yıldönümünde Kırım'a ziyaret
DÜNYA Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım´da
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye'ye teşekkür etti
DÜNYA BM Sözcüsü'nden Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
DÜNYA "Tahıl koridorunda anlaşmanın uzatılmasını sağladık"
ABD'den 'radyoaktif su sızıntısı yapan nükleer santral' açıklaması
DÜNYA ABD'den 'radyoaktif su sızıntısı' açıklaması
Pakistan'da gerilim sürüyor: İmran Han taraftarları ile polis arasında arbede
DÜNYA Pakistan'da gerilim ve arbede sürüyor
Kraliçe unvanlarını almıştı: Prensi Joachim Danimarka’yı terk ediyor
DÜNYA Kraliçe'nin unvanlarını aldığı Prens Danimarka’dan ...
Trump sosyal medya hesabından açıkladı: Gözaltına alınacağım
DÜNYA Trump: Gözaltına alınacağım
Skandal ve entrika ile dolu 7 kraliyet düğünü!
DÜNYA Skandallarla dolu kraliyet düğünleri!
Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması protesto edildi
DÜNYA Sırbistan'da Kosova ile normalleşme anlaşması ...
Avustralya’da milyonlarca balık öldü
DÜNYA Avustralya’da milyonlarca balık öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.