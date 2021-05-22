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HaberlerSağlık
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Pandemi döneminin 'yorgun savaşçıları' sağlık çalışanları: "Üzgünüz, yorgunuz, tükendik..."

İnsanlar burnunun ucunu evinden çıkarmaya korkarken, onlar canları pahasına virüsle burun buruna yaşadılar, yaşıyorlar… Herkese evinizden çıkmayın denirken, onlara izin yok, dinlenme yok, istifa yok dendi. Sağlık çalışanları, koronavirüs pandemisinin en başından beri bu mücadelenin en ön saflarında savaştılar, savaşmaya da devam ediyorlar… Ancak birinci dalganın üçüncü pikini yaşadığımız şu günlerde artık onlar da tükenme noktasına geldi... Salgının merkezinde mücadele eden sağlık çalışanları yaşananları, zorlukları ve taleplerini haberturk.com’a anlattı...

Pandemi döneminin 'yorgun savaşçıları' sağlık çalışanları:
Üzgünüz, yorgunuz, tükendik...
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"EN ACI TARAFI"

Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu süreci kimi zaman koruyucu ekipman eksiklikleri, kimi zaman da personel eksikliği daha da zorlaştırdı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer yoğun mesai saatlerine dikkat çekti. Ertuğrul "Bazı yerlerde iki hemşire bir hekim 60 hastaya bakmak zorunda kaldı" derken Başer "Dinlenemeyen beslenemeyen sağlıkçılarda düşen bağışıklık nedeniyle yaygın hastalıklar oldu" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul "Bu işin en acı tarafı önlenebilir bir hastalık nedeniyle insanların hayatını kaybetmesi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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