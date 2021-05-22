Üzgünüz, yorgunuz, tükendik...

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"EN ACI TARAFI"

Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı bu süreci kimi zaman koruyucu ekipman eksiklikleri, kimi zaman da personel eksikliği daha da zorlaştırdı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer yoğun mesai saatlerine dikkat çekti. Ertuğrul "Bazı yerlerde iki hemşire bir hekim 60 hastaya bakmak zorunda kaldı" derken Başer "Dinlenemeyen beslenemeyen sağlıkçılarda düşen bağışıklık nedeniyle yaygın hastalıklar oldu" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ertuğrul "Bu işin en acı tarafı önlenebilir bir hastalık nedeniyle insanların hayatını kaybetmesi" dedi.