Papa Francis, Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet tartışmasına dahil oldu 0:00 / 0:00

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını desteklediğini açıkladı.

Küresel bir bağış etkinliğinde yaptığı konuşmada aşılara adil erişimi desteklemek için ‘‘Dünyaya bireycilik virüsü bulaştı.’’ ifadesini kullanarak aşı milliyetçiliğine değindi.

İlk olarak Dünya Ticaret Örgütü öncülüğünde görüşülen ve ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın teklifiyle Avrupa ülkeleriyle tartışılan fikri Papa Francis’te destekledi. Almanya ve Fransa, Covid-19 aşılarının patent haklarından vazgeçilmesinin iyi bir fikir olmadığını söylemiş, çözüm önerisi olarak hızlı aşılanmayı öne sürmüştü.

Papa Francis, Covid-19’da bir diğer varyantın, pazarın yasalarının sevgi ve insanlığın sağlığı yasalarının üzerine koyduğumuzla ilgili olduğunu belirterek dünyadaki yüksek can kayıplarına dikkat çekti.