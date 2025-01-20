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        Haberler Dünya Papa: Trump bunu yaparsa rezalet olur | Dış Haberler

        Papa: Trump göçmenleri toplu şekilde sınır dışı ederse bu bir kara leke olacaktır

        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir italyan televizyon kanalına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere dair planıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Papa "Eğer söylenilenler doğruysa ve mülteciler sınır dışı edilecekse bu bir kara leke olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 23:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 23:19
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        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
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        Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir İtalyan televizyonu için verdiği röportajda yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerle ilgili söylemlerini değerlendirdi.

        Papa Francis, Donald Trump'ın göçmenleri toplu şekilde sınır dışı etme planıyla ilgili "Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa bu bir kara leke olacaktır. Bu dünyadaki dengesizliklerin faturasını hiçbir şeyi olmayan insanlara ödetmek demektir. Bu sorunları çözmez, yapmayın." dedi.

        Papa Prancis Trump için tanrıdan güç ve bilgelik dilediğini belirtirken ABD sınırına yapılması planlanan duvarla ilgili de konuştu. Papa "Böyle bir şeyi bir hristiyan yapamaz. Umuyorum ki Trump yönetiminde ABD toplumunda nefret, ayrımcılık ve dışlama yer bulamayacaktır." diyerek Hristiyan öğretileri ile göçmenler ile ilgili düşünülen planların uyumlu olmadığının altını çizdi.

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