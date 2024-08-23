Papaya meyvesini hiç denediniz mi? Kalp sağlığından cilt güzelliğine sayısız faydası bulunuyor!
Tropik lezzetlerin baş tacı olan papaya, sadece tadıyla değil, sağlığa olan sayısız faydasıyla da dikkat çekiyor. Kalp sağlığından cilt güzelliğine kadar pek çok alanda mucizeler yaratan bu meyve, günlük beslenmenizin vazgeçilmezi olabilir. İşte, papaya tüketmenin sağlığa 7 faydası!
Doğanın sunduğu en besleyici meyvelerden biri olan papaya, vitamin ve minerallerle dolu yapısıyla sağlığınızı desteklemeye hazır. Cildinizi yenilemekten bağışıklığınızı güçlendirmeye kadar birçok fayda sunan bu tropikal meyvenin faydalarını sizin için derledik. İşte detaylar...
1. AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞE SAHİPTİR
Papaya, Carica papaya bitkisinin meyvesidir. Orta Amerika ve Güney Meksika kökenlidir ancak artık dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Saklı özellikleriyle bilinen bu tropikal meyvenin en dikkat edici özelliklerinden biri de ağrı kesici etkiye sahip olması!
Özellikle kemik, kas gruplarındaki ağrılar için papaya değerlendirilmesi gereken bir tercih olarak öne çıkıyor.
Papayalar armuda benzer şekildedir ve 51 cm uzunluğunda olabilir. Kabuğu olgunlaşmamışken yeşil, olgunlaştığında turuncu, meyve eti ise sarı, turuncu veya kırmızıdır. Meyvede ayrıca yenilebilir ancak acı olan birçok siyah tohum vardır.
2. GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN ETKİLERE SAHİPTİR
Serbest radikaller vücudunuzun metabolizması sırasında oluşan reaktif moleküllerdir. Hastalığa yol açabilen oksidatif stresi teşvik edebilirler. Çalışmalar, fermente papayanın yaşlı yetişkinlerde ve prediyabet, hafif hipotiroidizm ve karaciğer hastalığı olan kişilerde oksidatif stresi azaltabileceğini belirtmektedir.
Ayrıca, birçok araştırmacı beyindeki aşırı serbest radikallerin Alzheimer hastalığında önemli bir faktör olduğuna inanmaktadır. Bir çalışmada, Alzheimer hastalarına altı ay boyunca fermente papaya özütü verildiğinde, DNA'daki hasarı gösteren ve aynı zamanda yaşlanma ve kanserle de bağlantılı olan bir belirteçte yüzde 40'lık bir düşüş yaşandı.
3. ANTİKANSER ÖZELLİKLERE SAHİPTİR
Araştırmalar papayadaki likopenin kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir. Kanser tedavisi gören kişiler için de faydalı olabilir.
Papaya, kansere katkıda bulunan serbest radikalleri azaltarak işe yarayabilir. Ek olarak, papaya diğer meyveler tarafından paylaşılmayan bazı benzersiz etkilere sahip olabilir.
Antioksidan özellikleri bilinen 14 meyve ve sebze arasında sadece papaya meme kanseri hücrelerinde antikanser aktivite göstermiştir. Enflamasyon ve kanser öncesi mide rahatsızlıkları olan yaşlı yetişkinlerde yapılan küçük bir çalışmada, fermente papaya oksidatif hasarı azaltmıştır.
4. KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
Diyetinize daha fazla papaya eklemek kalp sağlığınızı artırabilir. Araştırmalar, likopen ve C vitamini içeriği yüksek meyvelerin kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Papayadaki antioksidanlar kalbinizi koruyabilir ve “iyi” HDL kolesterolün koruyucu etkilerini artırabilir.
5. ENFLAMASYONLA MÜCADELE EDEBİLİR
Kronik enflamasyon birçok hastalığın kökeninde yer alır ve sağlıksız gıdalar ve yaşam tarzı seçimleri enflamatuar süreci tetikleyebilir. Araştırmalar, papaya gibi antioksidan bakımından zengin meyve ve sebzelerin enflamatuar belirteçleri azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
6. SİNDİRİMİ İYİLEŞTİREBİLİR
Papayadaki papain enzimi proteinin sindirimini kolaylaştırabilir. Tropik bölgelerdeki insanlar papayayı kabızlık ve diğer irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomları için bir çare olarak görmektedir.
7. CİLT HASARINA KARŞI KORUR
Papaya vücudunuzu sağlıklı tutmanın yanı sıra cildinizin daha sıkı ve genç görünmesine de yardımcı olabilir. Aşırı serbest radikal aktivitesinin, yaşla birlikte ortaya çıkan kırışıklık, sarkma ve diğer cilt hasarlarının çoğundan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Papayadaki C vitamini ve likopen cildinizi korur ve bu yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
İŞTE BİR PAPAYA KULLANARAK YAPABİLECEĞİNİZ BİRKAÇ KOLAY TARİF!
Kahvaltı: Papayanızı ikiye bölün ve içini açın, her bir yarısını süzme yoğurtla doldurun ve papayadan çıkardığnız kısımla karıştırın, ardından üzerine birkaç yaban mersini ve doğranmış fındık ekleyin.
Smoothie: Doğranmış meyveleri birleştirin. Hindistan cevizi sütü ve buzla birlikte blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın.
Salata: Papaya ve avokadoyu doğrayın, küp küp doğranmış pişmiş tavuğu ekleyin ve zeytinyağı ve sirke ile süsleyin.