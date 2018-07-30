Parkta 'öz savunma' öğrendiler





Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre Beden ve Zihin Geliştirme Derneği eğitmenleri dün Kadıköy Moda Parkı'nda ücretsiz ve herkese açık olarak öz savunma eğitimi verdi. Etkinlikte eğitmenler Maya Johnson ve Cem Ayaz, insanlara başlarına gelen tehlikeye karşı kendilerini nasıl savunacakları uygulamalı olarak anlattı. Öz savunmanın temellerinin öğretildiği eğitimde kullanılan ve temel prensip olarak kabul edilen sanat ise saldırı değil savunma sanatı. Adı ise IWKA wing tjun. Derslerde de ilk olarak önden ve arkadan gelen tehlikelere karşı eğitim veren gönüllü eğitmenler, tehlike yaklaştığında birkaç basit hareketle onu bertaraf etmenin tekniğini gösterdi.

Johnson ve Ayaz verdikleri derslerin devamlılık istediğini belirtirken, savunma felsefesini yerleştirmek ve uygulamak için ise öncelikli olarak farkında olmak gerektiğini vurguladı. Eğitmen Johson, bir kadın tarafından geliştirilen wing tjun'da öz savunmayı sağlayabilmek için çok fazla vücut kuvvetine ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Tehlikenin fiziksel özelliklerinin aleyhte olmasının doğru tekniklerle lehe çevrilebileceğini kaydetti.Öz savunma tekniklerinin tam olarak öğrenilebilmesinin 6 ay ile 1 yıl sürdüğünü belirten Ayaz ise, "Herkesin maddi anlamda bir yeterliliği, zamanı olmuyor ya da bunu yapabilecek bir alanı olmuyor. Biz de bunu herkesin öğrenebilmesi için böyle bir şey yapıyoruz ki en azından insanlar ufak tefek de olsa ne yapması gerektiğini bilsin" dedi.

Uzun bir süre eğitim alan ve başına bir şey gelmemiş olmasına rağmen olası tehlikelere karşı önlem almak için eğitimlere başlayan Nisa Uzun, "Dünyada ve ülkemizde erkek şiddetinin her gün farklı bir örneği ile karşılaşıyoruz. Erkekler fiziksel üstünlüklerini her alanda kadınlara yansıtıyorlar. Benim münferit olarak başıma bir olay gelmedi. Ama 'neden bir gün benim başıma da bir şey gelmesin' diye düşündüm" diye konuştu.Etkinliğe katılan Buğra Çetinkaya ise öz savunmaya sadece kadınların değil erkeklerin de ihtiyaç duyduğunu belirterek "Hayatın hangi aşamasında neyle karşılaşacağınız belli olmuyor. Hem kendimi hem de sevdiklerimi daha etkin bir şekilde koruyabilmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

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