Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde çalışan 4 bin 847 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) personeline uygulamalı olarak parmak izi alma eğitimi verdi. Eğitimlerin ardından yaşanan sorunlar Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre şöyle sıralandı...

"BAZI CİHAZLAR PARMAK İZİNİ GEÇ KAYDEDİYOR"

“NVİGM tarafından kullanılan parmak izi alma cihazlarında, parmak izinin alımı sırasında görüntünün yakalanma zamanlaması ile ilgili problemler olduğu, bazı cihazlarda parmağın cihaz yüzeyine dokunur dokunmaz görüntüyü yakalayarak kaydettiği, bazı cihazlarda ise parmağın yüzeye temas edip çevrilmesine rağmen görüntünün geç şekilde yakalandığı ya da yakalanamadığı gibi durumlarla karşılaşıldığı hususları belirtilmiştir. Mükerrer iz alınmasını engelleyecek bir sistemsel yapının oluşturulması gerekmektedir. NVİGM personelinin iz alımının yapıldığı yer ile ters şekilde oturmasından dolayı fiziki ortamın parmak izi alımına elverişli olmaması. Kayıt aşamasının herhangi bir aşamasında yaşanan bir aksaklıkta kaydın en başına dönülmesi ve kaldığı yerden devam edememesi.”

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