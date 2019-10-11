Özellikle çocukların en sevdiği yemek olan patates kızartması, çıtır çıtır lezzeti ve kolay hazırlanışıyla, iyi bir alternatiftir.
Patates Kızartması Tarifi Malzemeler
- Patates ( İstenilen miktarda)
- Tuz
- Sıvı yağ
Patates Kızartması Tarifi Yapılışı
- Patatesler soyulmadan önce, çamuru yıkanarak temizlenir.
- Ardından kabukları soyularak, ister ince ister kalın şekilde doğranır.
- Patatesleri suyun altında yıkayın kabuklarını soyun istediğiniz şekilde doğrayın.
- Doğranan patatesleri suyun içinde bekletirseniz, nişastasından arınması sağlanır.
- Ardından süzgeç yardımıyla süzülüp, kâğıt havluyla kurulanır.
- Kızgın yağa atılarak 6 ila 7 dakika kızartılır.
- Kızaran patatesler süzgeç yardımıyla ocaktan alınır ve 10 dakika soğumaya bırakılır.
- Yağ tekrar kızgınlaştırılır ve soğuyan patatesler yağın içine atılır.
- İyice kızarınca tekrar yağın içinden süzgeç yardımıyla alınır.
- Çocukların bayılacağı patates kızartması hazır
- Afiyet olsun!
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