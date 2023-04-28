Patches adlı kedi kilolarıyla sosyal medyada viral oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patches adlı kedi kilolarıyla sosyal medyada viral oldu

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir hayvan barınağının 18 kilogramlık sakini Patches, sevimliliği sayesinde sosyal medyayı etkisi altına aldı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    ABD'nin Virginia eyaletindeki bir hayvan barınağının sakini Patches, kilolarıyla sosyal medyada viral oldu. 6 yaşında ve 18 kilogram ağırlığında olan kedi, sosyal medyanın gücüyle kısa sürede sahiplendirildi.

     
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Richmond Hayvan Bakım ve Kontrol Merkezi, Patches adlı kedinin fotoğrafını paylaşarak ona sıcak bir yuva bulmak için harekete geçti.

     
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Barınak, "Bugün uyandınız ve 'Hadi herkesin gördüğü en büyük kediyi sahiplenelim mi' dediniz? Eğer öyleyse, tam size göre bir kedimiz var" diye yazdı.
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Barınak ayrıca kedinin 'çok sevimli' olduğunu, özel bir diyet ve egzersiz planı uyguladıklarını ve sağlıklı bir kiloya ulaşmasına yardımcı olacak birini aradıklarını söyledi.
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Barınak çalışanları kedinin ilk başta 19 kilogram ağırlığında olduğunu ve çok ürkek olduğunu belirtti. Barınağın sosyal yardım koordinatörü Robin Young "Büyüklüğü karşısında hepimiz şok olduk. Kesinlikle çalışanlarımızın şimdiye kadar gördüğü en büyük kedi" dedi. 
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Patches'i sahiplenmek isteyen yüzlerce kişi oldu. Ancak barınak, kedi için Kay Ford isimli kadını seçti.

     
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Barınak yaptığı açıklamada, Facebook paylaşımının viral olmasının ardından ülkenin dört bir yanından yüzlerce talep aldıklarını, ancak en sonunda Ford'un en uygun kişi olduğuna karar verdiklerini söyledi.
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Patches'in yeni sahibi Ford onu ilk kez gördüğünde bir fıçının yarısı kadar büyüklükte olduğunu düşündüğünü anlattı.
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Ford, kedinin sağlıklı bir kiloya ulaşmasına yardımcı olmak için kararlı olduğunu söyledi. 
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    İri kedinin daha normal ve sağlıklı bir kiloya ulaşma sürecini takip etmek için Patches'in Yolculuğu adlı bir Facebook sayfası kurdu.
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    "Bu çok uzun bir süreç olacak, çünkü ayda bir kilodan fazla veremiyor. Yani 9-10 kilo vermesi uzun sürebilir" diye ekledi. 
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    Kedinin yeni sahibi Kay Ford, Patches'i eve götürdüğü için çok heyecanlı olduğunu anlattı ve şöyle konuştu:

     
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    "Ona aşık olmak çok kolay. Seçilen kişi olduğum için gerçekten inanılmaz derecede mutlu hissediyorum."
  • "Çalışanlarımızın gördüğü en büyük kedi" Kilolarıyla fenomen oldu!

    *Haberin görselleri AP ile Richmond Animal Care and Control ve Patches' Journey'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.