PayPal hesabı açmakla ilgili araştırmalar yeniden hız kazandı. İşte Paypal hesabı açmaya dair bilinmesi gerekenler...

PAYPAL HESABI NASIL AÇILIR?

PayPal İnternet sitesini veya PayPal uygulamasını aç. PayPal ana sayfasından veya uygulamadan hesap açabilirsin. Uygulamayı cihazının uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirebilirsin. Hesap açma süreci hem web sitesi hem de uygulama için genel olarak aynı.

”Ücretsiz Kaydol” seçeneğine tıkla veya “Kaydol” seçeneğine dokun. Böylece hesap açma işlemi başlayacak.

Kurumsal hesaplar için iki farklı seçenek var ve bunlardan her birisinin ücret yapısı ve sunduğu avantajlar farklı. Standart hesap ücretsiz, ama bu durumda müşteriler ödeme yaparken PayPal arayüzünü kullanmak zorunda kalıyor. Profesyonel hesapların ücreti aylık 30$, ancak bu hesapla ödeme sürecini istediğin gibi tasarlayabilirsin.

Standart ücretsiz kurumsal hesap eski PayPal Premier hesap ile aynı. Bu hesap türü özellikle eBay üzerinde çok alım-satım işlemi yapan kullanıcılara uygun.

E-posta adresini gir ve şifre oluştur. Başkalarının finansal bilgilerine ulaşmaması için güçlü bir şifre oluşturduğundan emin ol.

Hesabını doğrulamak için bu adresi kullanman gerekeceğinden, geçerli bir e-posta adresi girdiğinden emin ol.

Formu kişisel bilgilerini girerek doldur. Forma açık adını, adresini ve telefon numaranı girmen gerekecek. Hesabının açılması için bu bilgilerin tamamının girilmesi zorunlu.

Kredi veya banka kartı bilgilerini gir (isteğe bağlı). Kişisel bilgilerini girdikten sonra, kredi veya banka kartı bilgilerini girmen istenecek. Bu bilgileri şimdi veya daha sonra girebilirsin ama PayPal hesabını doğrulaman için bu bilgilere ihtiyacın olacak.

Eğer kart bilgilerini şimdi girmek istemiyorsan, “Önce banka hesabımı bağlamak istiyorum” seçeneğine tıkla.

Banka hesap bilgilerini gir (isteğe bağlı). Hesabına ödeme almayı ve parayı banka hesabına aktarmayı planlıyorsan, bir banka hesabı bağlaman gerekli. Eğer istemiyorsan, bunu şimdi yapmayabilirsin. Bu adımı şimdilik atlamak için “Banka hesabımı sonra bağlayacağım” seçeneğine tıklaman yeterli. Bu işlemi atlamak istediğini onaylaman istenecek.

PayPal kredisine başvur (isteğe bağlı). Özet sayfası görüntülenmeden önce PayPal senden kredi başvurusunda bulunmanı isteyecek. Bu adım isteğe bağlıdır ve başvurmadan önce tüm şartları dikkatli bir şekilde okumalısın. Eğer kredi başvurusu yapmak istemiyorsan, “Hayır, teşekkürler” seçeneğine tıkla.