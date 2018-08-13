SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Boris Johnson
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Peçeli kadınları 'posta kutusuna' benzeten Johnson, soruları yanıtlamadı!

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki Daily Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalesinde, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" benetmesine tepkiler sürerken, peçe açıklamasının ardından ilk kez basınla bir araya gelen Boris Johnson, soruları cevaplamak yerine gazetecilere çay ikram etti.

13.08.2018 - 10:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Danimarka'daki burka yasağının ardından peçeli kadınlara yönelik tepki çeken açıklamalar yapan ve ağır eleştirilere maruz kalan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ilk kez basının karşısına geçerek, Oxfordshire'daki evinin dışında kurduğu kamp alanında tepki çeken sözleri hakkında açıklamada bulunmadı. "Bu konu hakkında size söyleyebileceğim bir şey yok. Size çay ikram etmek dışında bir şey söylemem" dedi.

PEÇELİ KADINLARI POSTA KUTUSUNA BENZETTİ

Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler İngiliz kamuoyunda tepki çekmiş, peçeli kadınlar için "tamamen komikler" ifadesini kullanan Johnson, bu kadınların "isyankar ergenlere" benzediğini söylemiş, peçeli kadınları "posta kutusuna" benzetmişti. 

TEPKİ YAĞDI 

İngiliz basınına konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzeten Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söyledi.

Johnson'ın kullandığı dilin yanlış olduğunu ifade eden May, eski bakana yapılan "özür dile" çağrılarını da desteklediğini dile getirdi.

May, "Burada önemli olan, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme hakkına sahip olmaları, burka ile peçe konularında nasıl giyineceklerini kadınların kendilerinin seçmesi gerektiğini düşünüyor olmamız. Kadınların, nasıl isterlerse öyle giyinebileceklerini düşünüyorum." dedi.

Johnson'ın yorumlarına Twitter üzerinden tepki gösteren Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Miqdaad Versi, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığını ifade etti.

İngiltere'de nefret suçlarını takip eden devlet destekli kuruluş Tell Mama da yayımladığı mesajda Johnson'ı eleştirerek, "Bu devam edemez. Muhafazakar Parti’de bu yorumlardan sonra işler aynı şekilde süremez. Peçeli kadınlara saldırganlığın arttığı 2018'de Johnson’ın bu yorumları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İşçi Partili milletvekili David Lammy de Johnson'ın benzetmelerine tepki göstererek, "Sokaklarımızda haydutlar Müslüman kadınların örtülerini açıyor ve Boris Johnson onlarla posta kutusu diye dalga geçiyor." görüşünü dile getirdi.

Johnson için "Ucuz Donald Trump" tabirini kullanan Lammy, eski bakanın kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobiyi körüklediğini kaydetti.

Bir diğer İşçi Partili milletvekili Stella Creasy de Johnson'ın kendisini aşırı sağa yakınlaştırarak Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı için hazırlık yaptığını savundu. 

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara" da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Hükümetin kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasakları desteklemediği belirtilen Başbakanlık açıklamasında, "Bu türden bir yaklaşım, İngiltere'nin dini hoşgörü ve cinsiyet eşitliği değerlerine uygun olmazdı." ifadesine yer verildi.

JOHNSON'A PEÇE İNCELEMESİ

 İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelerle parti kurallarını ihlal ettiği yönündeki şikayetler üzerine eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında inceleme başlattı.

Partiden yapılan açıklamada, Johnson'un yazısı hakkında partiye çok sayıda şikayet yapıldığı bildirildi.

Şikayetlerin bağımsız bir panel tarafından inceleneceğinin belirtildiği açıklamada, "Parti tüzüğündeki davranış kurallarına ilişkin sürecin tamamiyle gizli olduğu" ifade edildi.

Panelin, parti kurallarını ihlal ettiği kararına varması halinde Johnson hakkında soruşturma başlatılacak.

SEÇİM BÖLGESİNDE PROTESTO

Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson'ın Londra'nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge'deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi. 

"Peçeyi değil, Boris'i yasakla," "Borislamofobi" ve "Geri çekil Boris" yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 30 kişilik gösterici grubu, İngiliz siyasetçiye destek veren bir grubun sözlü tacizine uğradı.

İngiliz polisi, Johnson destekçisi gruba yanıt vererek tartışmaya giren bir göstericiyi gözaltına aldı. 

GEÇEN AY İSTİFA ETTİ 

Johnson, 2 yıldır yürüttüğü dışişleri bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumda, ayrılık yönündeki kampanyanın liderliğini yapan Johnson, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını da yapmıştı.

DANİMARKA'DAKİ YASAK

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X