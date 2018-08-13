Danimarka'daki burka yasağının ardından peçeli kadınlara yönelik tepki çeken açıklamalar yapan ve ağır eleştirilere maruz kalan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ilk kez basının karşısına geçerek, Oxfordshire'daki evinin dışında kurduğu kamp alanında tepki çeken sözleri hakkında açıklamada bulunmadı. "Bu konu hakkında size söyleyebileceğim bir şey yok. Size çay ikram etmek dışında bir şey söylemem" dedi.

PEÇELİ KADINLARI POSTA KUTUSUNA BENZETTİ

Danimarka'nın kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasağını eleştirdiği yazısında kullandığı benzetmeler İngiliz kamuoyunda tepki çekmiş, peçeli kadınlar için "tamamen komikler" ifadesini kullanan Johnson, bu kadınların "isyankar ergenlere" benzediğini söylemiş, peçeli kadınları "posta kutusuna" benzetmişti.

TEPKİ YAĞDI

İngiliz basınına konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzeten Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söyledi.

Johnson'ın kullandığı dilin yanlış olduğunu ifade eden May, eski bakana yapılan "özür dile" çağrılarını da desteklediğini dile getirdi.

May, "Burada önemli olan, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme hakkına sahip olmaları, burka ile peçe konularında nasıl giyineceklerini kadınların kendilerinin seçmesi gerektiğini düşünüyor olmamız. Kadınların, nasıl isterlerse öyle giyinebileceklerini düşünüyorum." dedi.

Johnson'ın yorumlarına Twitter üzerinden tepki gösteren Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Miqdaad Versi, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığını ifade etti.

İngiltere'de nefret suçlarını takip eden devlet destekli kuruluş Tell Mama da yayımladığı mesajda Johnson'ı eleştirerek, "Bu devam edemez. Muhafazakar Parti’de bu yorumlardan sonra işler aynı şekilde süremez. Peçeli kadınlara saldırganlığın arttığı 2018'de Johnson’ın bu yorumları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İşçi Partili milletvekili David Lammy de Johnson'ın benzetmelerine tepki göstererek, "Sokaklarımızda haydutlar Müslüman kadınların örtülerini açıyor ve Boris Johnson onlarla posta kutusu diye dalga geçiyor." görüşünü dile getirdi.

Johnson için "Ucuz Donald Trump" tabirini kullanan Lammy, eski bakanın kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobiyi körüklediğini kaydetti.

Bir diğer İşçi Partili milletvekili Stella Creasy de Johnson'ın kendisini aşırı sağa yakınlaştırarak Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışı için hazırlık yaptığını savundu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara" da konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Hükümetin kamusal alanda peçe takılmasına yönelik yasakları desteklemediği belirtilen Başbakanlık açıklamasında, "Bu türden bir yaklaşım, İngiltere'nin dini hoşgörü ve cinsiyet eşitliği değerlerine uygun olmazdı." ifadesine yer verildi.

JOHNSON'A PEÇE İNCELEMESİ

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelerle parti kurallarını ihlal ettiği yönündeki şikayetler üzerine eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında inceleme başlattı.

Partiden yapılan açıklamada, Johnson'un yazısı hakkında partiye çok sayıda şikayet yapıldığı bildirildi.

Şikayetlerin bağımsız bir panel tarafından inceleneceğinin belirtildiği açıklamada, "Parti tüzüğündeki davranış kurallarına ilişkin sürecin tamamiyle gizli olduğu" ifade edildi.

Panelin, parti kurallarını ihlal ettiği kararına varması halinde Johnson hakkında soruşturma başlatılacak.

SEÇİM BÖLGESİNDE PROTESTO

Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson'ın Londra'nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge'deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

"Peçeyi değil, Boris'i yasakla," "Borislamofobi" ve "Geri çekil Boris" yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 30 kişilik gösterici grubu, İngiliz siyasetçiye destek veren bir grubun sözlü tacizine uğradı.

İngiliz polisi, Johnson destekçisi gruba yanıt vererek tartışmaya giren bir göstericiyi gözaltına aldı.

GEÇEN AY İSTİFA ETTİ

Johnson, 2 yıldır yürüttüğü dışişleri bakanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumda, ayrılık yönündeki kampanyanın liderliğini yapan Johnson, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını da yapmıştı.

DANİMARKA'DAKİ YASAK

Danimarka’da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

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