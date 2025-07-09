Pegasus 9-10 Temmuz 2025 yurt dışı kampanyası geçerli olduğu uçuşlar ve seyahat tarihi nedir?
Pegasus başlattığı yurt dışı kampanyası kapsamında 9-10 Temmuz tarihlerinde biletleri 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 50 bin koltuk için geçerli sayılacak kampanyada; Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı 5 euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapma hakkı verilecek. İşte, 9-10 Temmuz 2025 Pegasus yurt dışı kampanyası detayları...
Giriş: 09.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:22
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Pegasus yurt dışına özel bir indirim kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler, 01 Eylül 2025 - 25 Ekim 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. 50 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası...
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PEGASUS KAMPANYASI TARİHLERİ
Pegasus çeşitli rotalara 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş düzenliyor. 9-10 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular, 01 Eylül 2025 - 25 Ekim 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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PEGASUS 9-10 TEMMUZ 2025 YURT DIŞI BİLET KAMPANYASININ GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞLAR
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