Pegasus yurt dışına özel bir indirim kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler, 01 Eylül 2025 - 25 Ekim 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. 50 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası...