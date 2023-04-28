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Pence, Trump ve 2020 seçimleriyle ilgili ifade verdi

ABD Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Eski Başkan Donald Trump ve 2020 seçimleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Amerikan tarihinde ilk kez bir başkan yardımcısı, birlikte çalıştığı başkan hakkında yürütülen bir soruşturmada ifade vermiş oldu

Pence, Trump ve 2020 seçimleriyle ilgili ifade verdi
AA

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, 2020 başkanlık seçim sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak bozmaya yönelik girişimleri soruşturan tahkikat heyeti önünde ifade verdi.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Pence, Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınındaki rolüne odaklanan bir soruşturma kapsamında Washington D.C. Federal Mahkemesinde büyük jürinin sorularını yanıtladı.

Mahkemede beş saatten fazla süredir kaldığı öne sürülen Pence'in ifadesine ilişkin bilgi paylaşılmazken, Trump veya Pence tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Pence, söz konusu soruşturmada ifade veren en üst düzey isim olurken, hadise, Amerikan tarihinde ilk kez bir başkan yardımcısının birlikte çalıştığı başkan hakkında yürütülen bir soruşturmada ifade vermesi nedeniyle tarihe geçti.

MAHKEME DÜN TRUMP'IN BAŞVURUSUNU REDDETMİŞTİ

AA'nın haberine göre, Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, dün, Trump'ın hukuk ekibinin, alt mahkemenin Pence'in ifade vermesine dair kararını engellemek için yaptığı başvuruyu kabul etmemişti.

ABD Federal Mahkemesi, 28 Mart'ta, Pence'in 2020 seçimlerini bozma çabalarını soruşturan büyük jüri önünde ifade vermemek için öne sürdüğü "yürütme ayrıcalığı" tezini reddetmişti.

Washington D.C. Federal Mahkeme Yargıcı James Boasberg, Pence'in, Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith’in çağrısına cevap vermek zorunda olduğuna hükmetmişti.

Uzmanlar, Pence'in Yargıç Boasberg'in kararını temyize götürme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

PENCE, DOKUNULMAZLIĞI BULUNDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Özel Yetkili Başsavcı Smith, şubatta Pence'e, 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump ile aralarında geçen konuşmalar hakkında jüri önünde ifade vermesi için resmi çağrı göndermiş, Pence ve avukatları da anayasaya göre başkan yardımcısının göreviyle bağlantılı olarak dokunulmazlığı bulunduğunu savunmuştu.

Trump'ın avukatları da aynı mahkemeye ayrı bir dosyayla başkan ile başkan yardımcısı arasındaki belirli iletişimi koruyan "yürütme ayrıcalığı" nedeniyle Pence'in ifadesinin sınırlanması talebiyle başvurmuştu.

Federal mahkemenin verdiği ret kararı, "Trump'ın hukuk ekibinin, çeşitli konularda eski ABD Başkanı'nı soruşturan büyük jürilere karşı kendisinin ifade verme çağrılarını sınırlama çabalarına yönelik son yenilgisi" şeklinde değerlendirilmişti.

PENCE BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİR

2020 seçimlerindeki yenilgisinin onaylanmasını geciktirmek veya engellemek için seçim sonuçlarının onaylanmasını denetlemedeki rolünü kullanması için Trump'ın Pence'e baskı yaptığı iddia edilmişti.

Pence'in Trump'ın taleplerine karşı gelmesi ikili arasında kamuoyuna da yansıyan gerginliğe yol açmıştı.

Eski Başkan Yardımcısı Pence'in Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olabileceği ifade ediliyor. Ancak anketlerde Trump, diğer rakipleri gibi Pence'in de oldukça önünde yer alıyor.

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