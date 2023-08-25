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        Pentagon, Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Tver'de düşen özel jette hayatını kaybeden Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 01:16 Güncelleme: 25.08.2023 - 01:16
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        Pentagon'dan "Prigojin öldürüldü" iddiası
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        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.

        The Hill'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

        Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde." dedi.

        Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

        PRİGOJİN'İN İLE BİRLİKTE 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

        Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

        Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

        Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #rusya
        #Prigojin
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