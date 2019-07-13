Pentagon S-400 toplantısını iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gazetecilere Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurdu.

İlk etapta Türkiye saati ile 18:15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelendi.

Ardından ise Pentagon'dan toplantının iptal edildiği açıklaması geldi.

AKAR, ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, "S-400 savunma sistemi alımı tercih değil bir zorunluluk. Patriot teklifi konusundaki değerlendirmeler devam ediyor." dedi.

Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı.

Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini vurgulayan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşta değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

Ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak ziyarette güvenli bölgenin ele alınacağı kaydedildi.

ABD'DEN S-400 SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.

Özbekistan Savunma Bakanı Bakhodir Kurbanov ile Pentagon'da bir araya gelen Savunma Bakanı Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değerlendirdi.

Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.