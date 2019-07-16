12 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gazetecilere Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurmuş, ilk etapta Türkiye saati ile 18:15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelenmiş, ardından ise Pentagon'dan toplantının iptal edildiği açıklaması gelmişti.

ABD'den son dakika gelen bilgilerde 15 Temmuz günü Türkiye saatiyle gece 00:00'da Türkiye'nin S-400 teslimatıyla ilgili Pentagon'un basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunulacağı bildirilmişti.

ABD'li gazeteci Paul Mcleary Pentagon'un ikinci kez basın toplantısını iptal ettiğini, "İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor" sözleriyle duyurdu.

— paul mcleary (@paulmcleary) July 15, 2019

Amerikan basınının kıdemli savunma muhabirlerinden Paul Mcleary, iptal edilen ilk toplantı hakkında da, Pentagon'un brifinginin Beyaz Saray tarafından engellendiğini iddia etmişti.