'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid meteor yağmuru, en yoğun şekilde 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Perseid gök taşı yağmuru manzaraları...
Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru devam ediyor.
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan Perseid en yoğun şekilde 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşti.
(Nemrut Dağı Ören Yeri)
Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle şöleni seyredebilmek için programlar hazırladı.
İşte 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid gök taşı yağmuru manzaraları...
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Karagöl Jeositi
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü
Ankara, Nallıhan Kuş Cenneti
Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti
Çorum, Çatak Tabiat Parkı
Aydın'n Çine ilçesinde 2 bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen Kariada Gizemli Köy
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Seviller Yaylası
Kütahya'nın Domaniç ilçesi