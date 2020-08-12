Meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, ne zaman? sorusu bu önemli ana şahitlik etmek isteyen vatandaşların gündeminde. Meteor yağmuru Türkiye'den de görülebilecek. İşte perseid meteor yağmuru hakkında detaylar haberimizde...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENİYOR MU?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan, dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü verir.