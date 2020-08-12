Perseid meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteor yağmuru Türkiye'den de görülebilecek. İşte perseid meteor yağmuru hakkında detaylar haberimizde...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENİYOR MU?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.