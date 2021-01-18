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Personel alımı: MEB 1082 personel alımı başvuru nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları

Personel alımı ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından en sık takip edilenler arasında. Milli Eğitim Bakanlığı 1082 personel alımı yapacağını duyurdu. İşte, MEB personel alımı başvuru şartları

Personel alımı: MEB 1082 personel alımı başvuru nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları

MEB personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru Şartları nelerdir? Merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı en az ilköğretim mezunu 1082 personel alımı yapacağını duyurdu.

MEB HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK 2021

MEB tarafından hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında toplam 1082 memur alımı yapacak. Adaylar EKPSS puanı ile ya da kura yöntemi ile tercihlerini yapabilir ve okullarda istihdam edilecek.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı EKPSS 2021/1 sonuçlarına göre 1082 kişilik bir atama yapacak. Adaylar arasında ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, ön lisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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