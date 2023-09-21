Peynirli börek tarifi ve yapılışı: Peynirli börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Evin odalarını saran mis gibi börek kokusu eşliğinde pazar sabahına uyanmak ister misiniz? Aile kahvaltıları, çay saatleri hatta akşam yemeklerinin aranan lezzeti peynirli börektir. Böreğin birçok çeşidi olsa da çoğunlukla tercih edilen türü peynirli olanıdır. Klasik bir lezzet olan peynirli böreği siz de evinizde yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz peynirli börek tarifi ile çıtır çıtır bir börek yapabilirsiniz. Yapmanız gereken peynirli börek için gereken malzemeleri temin ederek yapılış aşamasına sırasıyla uymak olacaktır.
Ülkemizde börek çok sevilen ve sıklıkla tüketilen bir yiyecektir. Günün her saatinde severek yenilen böreklerin iç harcında birbirinden farklı malzemeler kullanılabilir. Peynirli, peynirli maydanozlu, kıymalı, pırasalı, ıspanaklı, patatesli gibi birçok çeşitte ve lezzette börek yapılabilir. Peki, bu kadar çok börek çeşidi içerisinde en çok tercih edilen hangisidir biliyor musunuz? Aklınıza peynirli börek geldiyse doğru bildiniz. Börek severler genel olarak peynirli börek yemekten keyif alırlar.
Peynirli börek yapılışı farklı iç harçlara göre daha kolay yapılır. Çünkü börek iç harcına konulan peynire herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu da börek yapımında kolaylık ve pratiklik sağlar. Çocuklarında çok sevdiği lezzetler arasında yer alan peynirli börek yapımında birkaç püf nokta bulunur. Öncelikle kullanacağınız yufka taze ve günlük olmalıdır. İç harçta kullanacağınız peynirin tuz oranına dikkat ederseniz peynirin damak tadınıza uygun lezzette olmasını sağlayabilirsiniz. Genel olarak böreklerin çıtır olması tercih edilir. Çıtır çıtır bir börek yapmak istediğinizde 1 şişe maden suyu kullanabilirsiniz.
Peynirli Börek Malzemeleri
İç harcı ve börek için malzemeler:
Böreğin üzeri için:
Peynirli Börek Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!