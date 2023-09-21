Peynirli börek tarifi ve yapılışı: Peynirli börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evin odalarını saran mis gibi börek kokusu eşliğinde pazar sabahına uyanmak ister misiniz? Aile kahvaltıları, çay saatleri hatta akşam yemeklerinin aranan lezzeti peynirli börektir. Böreğin birçok çeşidi olsa da çoğunlukla tercih edilen türü peynirli olanıdır. Klasik bir lezzet olan peynirli böreği siz de evinizde yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz peynirli börek tarifi ile çıtır çıtır bir börek yapabilirsiniz. Yapmanız gereken peynirli börek için gereken malzemeleri temin ederek yapılış aşamasına sırasıyla uymak olacaktır.

Ülkemizde börek çok sevilen ve sıklıkla tüketilen bir yiyecektir. Günün her saatinde severek yenilen böreklerin iç harcında birbirinden farklı malzemeler kullanılabilir. Peynirli, peynirli maydanozlu, kıymalı, pırasalı, ıspanaklı, patatesli gibi birçok çeşitte ve lezzette börek yapılabilir. Peki, bu kadar çok börek çeşidi içerisinde en çok tercih edilen hangisidir biliyor musunuz? Aklınıza peynirli börek geldiyse doğru bildiniz. Börek severler genel olarak peynirli börek yemekten keyif alırlar.

Peynirli börek yapılışı farklı iç harçlara göre daha kolay yapılır. Çünkü börek iç harcına konulan peynire herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu da börek yapımında kolaylık ve pratiklik sağlar. Çocuklarında çok sevdiği lezzetler arasında yer alan peynirli börek yapımında birkaç püf nokta bulunur. Öncelikle kullanacağınız yufka taze ve günlük olmalıdır. İç harçta kullanacağınız peynirin tuz oranına dikkat ederseniz peynirin damak tadınıza uygun lezzette olmasını sağlayabilirsiniz. Genel olarak böreklerin çıtır olması tercih edilir. Çıtır çıtır bir börek yapmak istediğinizde 1 şişe maden suyu kullanabilirsiniz.

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Kaç kişilik:1 tepsi 8 porsiyon

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:40 dakika

Kalori: 1 porsiyon 393/kcal

Peynirli Börek Malzemeleri

1 şişe sade maden suyu (300 ml)

¾ su bardağı süt

¾ su bardağı yoğurt

½ su bardağı sıvı yağ

1 tane yumurta

İç harcı ve börek için malzemeler:

300 gram ufalanmış beyaz peynir (Ezine kullanabilirsiniz daha lezzetli oluyor)

100 gram kadar rendelenmiş mihaliç peyniri

5 adet taze günlük yufka

Böreğin üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Peynirli Börek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Peynirli börek yapımı için öncelikle sosumuzu hazırlayalım.

Börek sosu için maden suyu, yoğurt, süt, sıvı yağ ve 1 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım ve güzelce çırpalım. Çırptığımız börek sosumuz bir kenarda bekleyebilir.

Böreği pişireceğimiz tepsimizi sıvı yağ ve tereyağı ile güzelce yağlayalım. Üzerine 1 yufkayı serelim ve kenarlarını düzeltelim.

Ardından diğer yufkamızı alalım ve büyük parçalar halinde bölelim. Tepsiye serdiğimiz yufkanın üzerine serelim.

Kenarda beklettiğimiz sosumuzu kepçe veya kaşık yardımıyla yufkaların üzerine serelim.

Hazırladığımız peynir harcını da bu sosun üzerine güzelce serpelim.

Elinizde son 1 adet yufka kalana kadar yufkaları serip sos dökelim ve peynir serpelim.

Her börek katmanı için yarım yufka, börek sosu ve 2 kaşık peynir iç harcını kullanalım.

Elimizde kalan son yufkamızı tepsiye yaymadan önce tepsinin kenarlarından sarkan yufkamızı içeriye doğru katlayalım.

Kalan sostan sürelim.

Kalan 1 adet yufkayı da tepsiye serelim ve kenarlarını güzelce kıvırarak kapatalım.

Sos kabında kalan sosunuzun tamamını böreğin üzerine sürmek için içerisine 1 adet yumurta kıralım.

Yumurta fırçası yardımıyla her yere eşit şekilde sosumuzu sürelim.

Susam ve çörekotunu serpelim. Dilerseniz sade susam ya da çörekotu kullanabilirsiniz.

Böreğin sosu çekmesi için yaklaşık 15 dakika dinlendirelim.

Ardından Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirelim.

Böreğiniz maden suyu sebebiyle kabaracaktır.

Böreğin üzeri pişene kadar fırından almayalım. Kızaran böreğiniz artık pişmiş demektir. Fırından alarak ilk sıcaklığı çıktığında servis edelim.

Afiyet olsun!

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