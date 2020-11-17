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Pfizer, Kovid-19 aşısı için ABD'nin dört eyaletinde pilot uygulama programı başlatacak

Pfizer, Kovid-19 aşısı için ABD'nin Rhode Island, Texas, New Mexico ve Tennessee eyaletlerinde pilot uygulama programı başlatacak

Pfizer, Kovid-19 aşısı için ABD'nin dört eyaletinde pilot uygulama programı başlatacak
HABERTURK.COM / Reuters

Pfizer, ABD'deki ilaç üreticileri ultra soğuk depolama gereksinimlerinin karşılaştığı dağıtım zorluklarını aşmaya çalışırken, dört eyalette deneysel Kovid-19 aşısı için pilot uygulama başlattı.

İlk verilere göre Kovid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olan Pfizer aşısının, -70 Santigrat derecede (eksi 94 ° F) nakledilmesi ve saklanması gerekiyor.

Pfizer pazar günkü açıklamasında, "Bu pilot aşı uygulamasından elde edilen sonuçların, etkili Kovid-19 aşı programları hazırlanırken diğer ABD eyaletleri ve uluslararası hükümetler için model görevi göreceğini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Program için, genel büyüklük, nüfus çeşitliliği, aşılama altyapısı ve çeşitli kentsel ve kırsal ortamlardaki bireylere ulaşma ihtiyacındaki farklılıklar dikkate alındıktan sonra Rhode Island, Texas, New Mexico ve Tennessee eyaletleri seçildi.

Pfizer açıklamasında, bu dört eyaletin, pilot uygulama sayesinde aşı dozlarını diğer eyaletlerden daha erken almayacağı ve farklı bir değerlendirme yapılmayacağı belirtildi.

Şirket, acil kullanım izni başvurusu yapmadan önce kasım ayının üçüncü haftasına kadar devam eden büyük ölçekli geç aşama denemelerinden aşı hakkında yeterli güvenlik verisine sahip olmayı bekliyor.

Pfizer ve ortağı BioNTech, ABD hükümetine 100 milyon doz aşı sağlamak için 1.95 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada ilave 500 milyon doza kadar alma seçeneği de var.

Pfizer aşısı, virüse karşı bağışıklık sistemini harekete geçirmek için sentetik haberci RNA adı verilen yeni bir teknoloji kullanıyor.

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