Pideli köfte nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Bursa yöresine ait pideli köfte tarifi araştırılıyor. Peki, pideli köfte nasıl yapılır? Bursa usulü pideli köfte malzemeleri nelerdir? İşte pideli köfte tarifi
PİDELİ KÖFTE MALZEMELERİ
KÖFTE İÇİN;
500 g kıyma,
1 adet büyük boy soğan,
1 adet yumurta,
3 yemek kaşığı galeta unu,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı kimyon,
1 avuç kıyılmış maydanoz,
1 çay tuz.
SOS İÇİN;
2 yemek kaşığı domates salçası,
1 çay bardağı sıcak su,
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 çay kaşığı tuz.
1 çay kaşığı karabiber
TABANI İÇİN;
2 adet tırnak pide veya bazlama,
2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı,
Yoğurt.
PİDELİ KÖFTE TARİFİ
- Soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyin,
- Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, karabiber, kimyon, maydanoz ve tuzu derin bir kaba alıp homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun,
- Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve elinizle bastırarak düzleyin,
- Geniş bir tavada tavanın dibini kaplayacak kadar sıvı yağ kızdırıp köfteleri kızartın,
- Köfteler kızarırken pideleri küp küp doğrayıp fırında ısıtın,
- Sos için sıvı yağı kızdırıp salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun,
- Su ve tuz ekleyip karıştırın, bir taşım kaynatıp ateşten alın,
- Tereyağını bir sos tenceresinde kızdırın,
- Pideleri servis tabaklarına paylaştırın,
- Üzerlerine tereyağı gezdirin,
- Köfteleri yerleştirin,
- Köftelerin üzerine sos gezdirin, üzerine yoğurt ekleyerek servis edin.
Afiyet olsun...
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