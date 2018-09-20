Hindistan'da Mumbai'den kalkan Jet Airways B737 uçağında kabin ekibinin uçağın basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unutması nedeniyle panik yaşandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, 166 yolcusu ve 5 mürettebatıyla Jaipur'a gitmek üzere havalanan uçağın, yolcularının rahatsızlanması üzerine Mumbai'ye sorunsuz şekilde iniş yaptığı ve 30 yolcuya tıbbi yardımda bulunulduğu belirtildi.

Yolculardan Darshak Hathi, Mumbai'den havalandıktan sonra havalandırma sisteminde sorun çıkan uçakta kabin basıncının düşmesi nedeniyle oksijen maskelerinin açıldığını söyledi.

Flightradar24 havacılık izleme sitesine göre uçak, Mumbai'ye dönmeden önce 11 bin feet (3 bin 350 metre) irtifada sabitlendi.

Jet Airways konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uçağın kabin basıncının düşmesi nedeniyle geri dönüş yaptığı ifade edilerek, ihmalden dolayı rahatsızlık yaşayan yolculardan özür diledi.

Hindistan Havacılık Bakanlığı, kokpit mürettebatı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Havayolu şirketi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanana kadar uçuş ekibinin yeni bir sefere çıkmayacağını açıkladı.

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