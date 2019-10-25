Pınar Altuğ Atacan Kimdir?

2 Eylül 1974 (45 yaşında) tarihinde İstanbul' da dünyaya gelen güzel oyuncunun Boyu 1.74 cm, kilosu ise 60 kilogramdır. liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi' nde başarıyla tamamlamıştır. 17 yaşında babasını kaybeden ünlü isim, liseden mezun olduktan sonra İşletme bölümünü okumuş 1994'de Miss Turkey seçilmiş ve Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.
1994 yılında (21 yaşındayken) katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olmuş Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakmıştır. Aynı zamanda sunuculuk yapan başarılı isim 1995 yılında magazin programı sunmasıyla ününe ün katmış 2002 Yılında oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinde daha çok tanınmış ve sevilmiştir.
Başarısı bununla sınırlı kalmamıştır. 2005 Yılında Çocuklar Duymasın dizisinin yayın hayatı sona ermiş ve Pınar Altuğ birçok dizide ve reklamda boy göstermiştir.
Özel hayatı
İlk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile yapmış 5 yıl sonra ise boşanma kararı almışlardır. 2. Evliliğini 2008 yılında Yağmur Atacan ile yapmış Su Atacan isminde bir kız çocukları olmuştur. Evliliği mutlu bir şekilde devam etmektedir.
Oynadığı diziler ve filmler:
1999: Kurt Kapanı
2002: Çocuklar Duymasın
2002: Reyting Hamdi
2004: Omuz Omuza
2005: Davetsiz Misafir
2006: İlk Aşkım
2006: Deli Dolu
2009: Aile Reisi
2010: Çocuklar Duymasın
Sunduğu programlar:
1999: Pınar’ın Yemek Zevki
2004: Türkiye’nin Yıldızları
2007: Sizi Böyle Alalım
2007: Bir Dilek Tut
2007: Mucizeler Gecesi
2008: Pınarın Günlüğü
2009: Bir Şarkısın Sen
2012: Bir Şarkısın Sen
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