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Takvimdeki partneri Calvin Royal III olan Misty Copeland da geleceğe bakıyor ve dans dünyasında ün kazanmayı hayal ediyor. “Başarılı olmaya çalışmak onun itici gücü” diyen Watson şöyle devam etti: “Copeland'ın karakteri bir kulüpte dans ederek hayatını kazanıyor, ama aynı zamanda bahçesinde küçük bir sahne kurmuş ve burada yıldız olmak için dans provaları yapıyor, bazen de erkek arkadaşı rolündeki Calvin Royal III ile dans ediyor.”