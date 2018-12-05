Albert Watson tarafından çekilen Pirelli takvimi Milano'da tanıtıldı. Takvimde, kırk çekimden oluşan bir akışta Gigi Hadid ile Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland ile Calvin Royal III ve Laetitia Casta ile Sergei Polunin tarafından canlandırılan karakterlerin öyküleri anlatılıyor
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Her biri kendi düşlerinin ve tutkularının peşinden giden dört kadının hayallerini ve hedeflerine ulaşma kararlılığını anlatan fotoğraflar: Kırk altıncı edisyon olan ve ünlü fotoğrafçı Albert Watson tarafından Nisan ayında Miami ve New York’ta çekilen “Dreaming” temalı 2019 Pirelli Takvimi, Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca’da tanıtıldı.
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Takvimde, kırk çekimden oluşan bir akışta Gigi Hadid ile Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland ile Calvin Royal III ve Laetitia Casta ile Sergei Polunin tarafından canlandırılan karakterlerin öyküleri anlatılıyor. Renkli ve siyah beyaz fotoğraflar, Albert Watson’un film sanatına duyduğu tutkudan alınan ilhamla sinematik 16:9 formatında çekildi.
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Watson, dört kadının her birinin geleceğe odaklandığını ve “kendi bireyselliğine, hayatta belirgin bir amacına ve kendine has bir iş yapış biçimine sahip olduğunu” söyledi. “
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Yani, altta yatan tema ‘hayaller’ olmakla birlikte tüm projenin ardındaki temel fikir, dört ‘küçük filmle’ bir hikaye anlatmak. Kahramanların umutlarını ve gelecek konusundaki düşünme biçimlerini beraberinde hayal kurmayı da getirecek şekilde aktarmak istedim.”
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Watson’un açıklamasına göre, bunun bir örneği Gigi Hadid'in canlandırdığı karakter. Yakın zamanda partnerinden ayrılan bu kadın, cam bir kulede yalnız yaşıyor, tek yakın arkadaşı ve sırdaşı da Alexander Wang.
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Julia Garner, doğayı ve yalnızlığı seven genç bir fotoğrafçıyı canlandırıyor. Watson, onunla ilgili de şunları söyledi: “Julia çok başarılı bir oyuncu ve doğrudan karaktere girdi. Başarılı sergiler düzenlemeyi hayal eden bir botanik fotoğrafçıyı oynadı. Miami'de çalışmamız için mükemmel olan çok güzel tropikal bir bahçede çekim yaptık.”
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Takvimdeki partneri Calvin Royal III olan Misty Copeland da geleceğe bakıyor ve dans dünyasında ün kazanmayı hayal ediyor. “Başarılı olmaya çalışmak onun itici gücü” diyen Watson şöyle devam etti: “Copeland'ın karakteri bir kulüpte dans ederek hayatını kazanıyor, ama aynı zamanda bahçesinde küçük bir sahne kurmuş ve burada yıldız olmak için dans provaları yapıyor, bazen de erkek arkadaşı rolündeki Calvin Royal III ile dans ediyor.”
Son olarak, Laetitia Casta, Sergei Polunin’in canlandırdığı partneriyle birlikte bir stüdyo dairede yaşayan bir ressamı oynuyor. Kadın bir sanatçı, erkekse dansçı olarak başarılı olma hayalleri kuruyor. Watson, Laetitia Casta içinse şunları söyledi:
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“İşin ilginç yanı, Laetitia gerçek hayatta boş zamanlarında çokça heykel yapıyor ve sanat eserleri üretiyor. Bu çok işe yaradı ve karaktere girmesine yardımcı oldu. Sahnelere biraz daha doğal parlaklık katmak için çekimi dışarıda yapmaya karar verdik. Miami'nin tropikal atmosferi bu resimde kilit bir bileşen oldu.”
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