Pirinç Nasıl Yetişir? Pirinç Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

HABERTURK.COM

Pirinç, dünyada tahıl üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Buradan hareketle aynı zamanda dünya nüfusunun yarısından fazlasının da temel besin kaynağıdır. Pirincin tarihinin milattan önce 3 binli yıllara kadar gittiği ve tüm dünyaya Asya’dan yayıldığı düşünülmektedir. Pirinç tahıllar arasında yüksek besleyici değerlere sahip olmasıyla bilinmektedir. İçerisindeki amino asitler pirinci protein yönünden zengin hale getiriyor. Pirinç birçok kültürde kendine gerek yemek gerekse de tatlı yapımında kendine yer bulmuştur. Hatta birçok ülkede pirinç bereketin sembolüdür de aynı zamanda. Evlerimize sıklıkla kullandığımız pirinç soframıza gelene kadar acaba hangi aşamalardan geçiyor? Siz de bunu merak ediyorsanız detaylarıyla pirinç nasıl yetiştir, pirinç ne kadar sürede yetişir? İşte pirinç yetiştiriciliği ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık.

Pirinç Nasıl Yetişir?

Pirinç halk arasında çeltik olarak da adlandırılır. Çeltik aslında pirincin işlenmemiş yani ham halidir. Çeltik bitkisi, kök, sap, çiçek ve dane olarak adlandırılan dört bölümden oluşur. Çeltiğin kök kısmı saçaklı bir yapıya sahiptir. Diğer tahıllardan farklı olarak çeltik su altında çimlenir ve aslında kökleri su altında kalabilir. İdeal koşullarda çeltik 50 ila 150 santimetreye kadar boylanabilir. Bir sap üzerindeki çeltik yani pirinç sayısı ise iklim koşulları ve çeltiğin cinsine göre 100 ila 150 adet arasında değişiklik gösterir. Pirinç bitkisinin toprak yönünden çok seçici değildir. Derin, tınlı, su geçirgenliği az olan ve organik madde bakımından zengin topraklarda daha iyi verim verir. Topraktaki ideal pH oranı ise 5.5 ila 7.5 arasında olmalıdır. Pirinç yetiştiriciliğinde sıcaklığın ise 25o derece ve altında olması isteniyor. Şimdi sofralarımıza son haliyle gelen pirincin yetişme yolculuğuna geçebiliriz.

Pirinç Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Pirinç yetiştiriciliği farklı ekim teknikleri ile gerçekleştirilir. Bunlar serme ekim yöntemi, fideleme ve mibzerle ekim yöntemleridir. Önce hazırlık sürecinden söz edeceğiz.

Pirinç yetiştiriciliğinde toprak hazırlığının iyi yapılması gerekir. Yabani otların temizlenmesi, gübrenin toprağa iyi karışması, toprağın iyice havalanması gerekmektedir.

Sonbahar aylarından derin bir sürüm yapılmalıdır. İlk bahar aylarında da tavalar oluşturulmalı ve kazayağı ile düzeltilmelidir. Burada tava diye söz edilen pirincin içine ekilecek bölmelerdir.

Tohumların ekime hazırlanması ve çimlenmenin hızlanması için ekilecek tohumluk pirinçlerin 24 ila 36 saat aralığında suda bekletilerek şişmesi sağlanır.

Şişirilen pirinçler ardından sudan çıkarılarak 1 ya da 2 gün çimlenme işleminin oluşabilmesi için gölge bir alanda üzeri örtülerek bekletilir. Bu işlemde pirinçler sürekli takip edilmeli, belli aralıklarla üzerlerine su dökülmelidir.

Pirinç yetiştiriciliğinde ekim zamanını hava ve suyun ısısı belirler. Ekimin yapılabilmesi için su sıcaklığının en az 12 derece olması gerekir.

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Pirinç suyun içinde büyüyen bir tahıldır. Yani ekim yapacağımız tavaların içine 10 ila 20 cm arasında su salınır. Yukarıda 3 farklı ekim yönteminden söz etmiştik. Şimdi bunları inceleyelim:

Serpme ekim yöntemi: Bu yöntemde öncesinde çimlendirmeye aldığımız pirinçler ekim yapılacak tavaların için elle serpilir. Bir süre sonra tohumlar dibe çökecek ve üzerinde mil tabakası oluşacaktır. Yaklaşık 5-6 gün sonra tavadaki su boşaltılmalı ve tohumların köklenmesi sağlanmalıdır.

Mibzerle ekim yöntemi: Bu yöntemde diğer yöntemden farklı olarak tava genişliğinin mibzere uygun düzeyde olması gerekir. Ayrıca tarlanın çok düzgün olması gerekir.

Fideleme ekim yöntemi: Bu yöntem diğer yöntemler içinde en avantajlı olan yöntemdir. Fide şeklinde ekilen çeltikler 4 ila 5 yaprağa ulaştığında şaşırtma denilen yöntemle tarladaki yerlerine dikilir. Bir süre sonra büyüme devam eder ve “kardeşlenme” adı verilen çoğalma başlar. Diğer yandan fidelemenin bir diğer avantajı ise ilkbahar erken donlarından bitkiyi korumaktır.

Sulama farklı şekillerde yapılmaktadır. İlki 10 ila 20 cm derinliğinde devamlı bir su akışı sağlanır. Tavalarda 5-6 kez yapılan sulamaların ardından su çekilerek bitkinin toprağa tutunması sağlanır. Diğer yöntemde ise bitkiyi sivrisineklerden korumak için her 8-10 günde bir su 2-3 günlük kesintiler yapılır. Tavanın suyu kesilerek sular kurutulur.

Pirinç Türkiye'de Yetişir Mi?

Pirinç gelen olarak bakıldığında Türkiye’de birçok bölgede yetişme olanağı olan bir tahıldır. Türkiye’deki çeltik alanlarının yüzde 56’sı Trakya ve Marmara bölgelerinde, yüzde 36,5’i Karadeniz bölgesinde ve geriye kalanını ise diğer bölgelerdedir. Diğer yandan daha küresel anlamda pirinç yetiştiriciliğinde Türkiye dünyada ilk 50 sırada yer alıyor.

Pirinç Ne Kadar Sürede Yetişir?

Pirinç yetiştiriciliğinde hasat hayati bir öneme sahiptir. Hasat erken yapılırsa daneler yeşil renkte olur ve verimi düşürür. Hasat geçe bırakılırsa kemirgenler ya da kuşlar mahsule zarar verir ve kırık pirinç oluşur. Bu da kurutma işlemini zorlaştırır. Hasat zamanına bitkinin salkımlarına bakılarak karar verilir. Bitki üzerindeki salkımların yaklaşık yüzde 80’i sarı renge dönmüşse ve daneler sertleşmişse hasat yapılabilir. Ve kurutma süreci başlar. Ekimden hasada kadar bu süre 5 aydır.

Pirinç Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Pirinç tropikal ve sup tropikal alanlarda yetişir. Önde gelen ülkeler ise Çin, Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve Vietnam’dır.

ÖNERİLEN VİDEO