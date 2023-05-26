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Pişmiş Ispanak Bozulur Mu?

Ispanağın tüketimi esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, saklama koşullarıdır. Çünkü ıspanak, yanlış saklanma koşullarında zehirleme gibi durumlar ile karşı karşıya bırakabilir. Ispanak zehirlenmesine neden olan başlıca durum, ıspanağın içinde bulunan histamindir. Histamine duyarlı olan kişilerde ıspanak zehirlenmesi meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda zehirlenme olasılığının bilinmemesi, ıspanak tüketenleri de dikkatli olmaya sevk ediyor. Kış mevsiminde havaların soğuk olması, ıspanak yemeklerini çok fazla riske atmasa da yaz aylarında yaşanan sıcaklıklardan dolayı ıspanak yemekleri çok fazla dışarıda bekletilmemelidir. Bundan yola çıkarak “Pişmiş ıspanak bozulur mu?” sorusu için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Pişmiş Ispanak Kaç Gün Dayanır?

Pek çok kişi, ıspanağı pişirdikten sonra aynı gün içinde tüketemeyebilir. Bu gibi durumlarda ıspanağın nasıl saklanması gerektiğine önemle dikkat edilmektedir. Bu konu hakkında detaylı bilgisi olmayanlar ise “Pişmiş ıspanak kaç gün dayanır?” diye merak etmekte ve internet üzerinden araştırma yapmaktadır.

Öncelikle ıspanak pişirilmeden önce iyice yıkanmalı ve toz-toprağından tamamen arınmalıdır. Sadece bir kez yıkanması, yapılan en büyük hatalardan biridir. Özellikle birkaç kez yıkamak, hatta birkaç kez su içinde bekletmek gerekir. Bazı kişiler ıspanağı sirkeli suda bir müddet bekletmektedir. Bu yöntemle ıspanağı kolayca arındırabilirsiniz. Eğer çürümüş yapraklar varsa ve farklı ot parçaları bulunuyorsa mutlaka ıspanaktan ayırmalısınız. Ispanakların temizlendiğinden emin olduktan sonra yemeği pişirmeye başlamalısınız. Eğer ıspanağı hemen kullanmayacaksanız yıkama işlemi yapmadan önce saklama poşetlerine yerleştirin ve buzdolabına kaldırın. Yıkama işleminin ardından ıspanak yapmaktan vazgeçtiyseniz ıspanağı iyice kurutun ve yine saklama poşetlerine yerleştirerek buzdolabında muhafaza edin. Ispanak çabuk bozulan bir sebze olduğu için en fazla iki gün içinde pişirilmeli ve tüketilmelidir.

Pişmiş ıspanağı aynı gün tüketmeyecekseniz yukarıda da bahsettiğimiz gibi mevsim koşullarına göre hareket edin. Yaz mevsiminde ıspanağı pişirdikten sonra en fazla bir saat dışarıda bekletin. Kış döneminde ise dışarıda kalma süresi en fazla iki saat olmalıdır. Ardından hemen buzdolabına kaldırın. Pişmiş ıspanağı aynı gün tüketmeye özen gösterin.

Pişmiş ıspanak buzdolabında beklemişse ısıtıp tüketebilirsiniz ancak ikinci kez ısıl işlemden geçtiği için tekrar buzdolabında saklanmamalıdır. Eğer çok az tüketecekseniz yiyeceğiniz kadar ıspanağı başka bir kapta ısıtabilir, kalan diğer kısmı ise kısa bir süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Tüketim esnasında ya da daha sonrasında; mide krampları, bulantı, baş ağrısı, kusma, bulanık görme, ishal ve halsizlik gibi belirtilerden bazılarını yaşıyorsanız tüketimi durdurun ve en yakın sağlık merkezine başvurun.

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