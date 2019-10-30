İstanbul Taksim'de çakar kullandığı tespit edilen lüks pikabın sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen pikabın önünde fotoğraf çekindi.

İHA'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda trafik polisleri, Taksim Meydanı çevresinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir pikabın sürücüsü durduruldu. Lüks pikapta çakar bulunduğunu tespit eden polis, sürücü hakkında idari işlem yaparak, 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen pikabın önünde fotoğraf çekindi.