Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak alım için başvurular, 2-6 Ağustos tarihlerinde "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GİRİŞ KOŞULLARI

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

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Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.