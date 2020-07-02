İshale neden olan besinler

DHA

Ankara'da, serinlemek için süs havuzuna soktuğu ayağına cam kırıkları batan kişiye, polis memurları pansuman yaptı.

Olay, iki gün önce Mamak ilçesi Dağlıca Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan kimliği belirsiz kişi, serinlemek için ayaklarını süs havuzuna soktu. Havuzun dibindeki cam kırıklarına basan kişinin ayaklarında kesikler oluştu.

Devriye görevindeyken durumu gören 2 polis memuru, yaralı kişinin yardımına geldi. Ayaklarındaki cam parçalarını temizledikten sonra pansuman yaparak gazlı bez ile saran polis memurları, daha sonra da kişiyle hatıra fotoğrafı çekindi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen pansuman görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.