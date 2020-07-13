Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini Duda kazandı

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Polonya Seçim Kurulu Başkanı Sylwester Marciniak, yaptığı açıklamada, oyların yüzde 99,97'sinin sayımının tamamlandığını ve resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini Andrzej Duda'nın kazandığını belirtti.

Marciniak, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Duda'nın oyların yüzde 51,21'ini, Sol Liberal ve Yeşiller'in oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 48,79'unu aldığını ifade etti.

Seçim Kurulu Başkanı, sayımın devam ettiğini ama sonucun artık değişmeyeceğini kaydetti.

AVRUPA'NIN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK SONUÇ

Duda'nın önderlik ettiği iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Polonya'da hukukun üstünlüğünü baltalamakla eleştiriliyor ve Avrupa Birliği ile bu konuda ihtilafa düşüyordu.

Popülist politikalar izleyen Duda'nın bir dönem daha Polonya'yı yönetecek olmasının ülkedeki milliyetçi ve muhafazakar politikaları derinleştirebileceği düşünülüyor.

SEÇİME REKOR ORANDA KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılımın yüzde 68,12 ile rekor oranda olduğu belirtildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Duda, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.

Ülkede 28 Haziran'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Duda yüzde 43, Trzaskowski ise yüzde 30 oy almıştı.