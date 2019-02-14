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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Polonya’nın başkenti Varşova'daki 1. Hava Ulaştırma Üssü'nde 414 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Polonya, ABD'den 414 milyon dolar değerinde 20 adet HIMARS roketatar sistemi ile 300 roket satın alacak.
Anlaşmanın imza töreninde konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, HIMARS roketatar sistemi satışının Polonya ordusunun askeri yetenekleri açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 300 kilometre menzilli roketatar sisteminin son derece kullanışlı ve etkili olduğunu söyleyen Blaszczak, "Bu sistemin düşmanımız açısından caydırıcı olması önemli" dedi.
414 milyon dolara mal olacak roketatar sistemini oldukça ucuza aldıklarını belirten Blaszczak, ABD Kongresi'nin başlangıç olarak söz konusu roketatar sistemi için 655 milyon fiyat verdiğini hatırlattı. Topçu silahlarının yatırımına büyük önem verdiklerini aktaran Blaszczak, bu alandaki yatırımlarının devam edeceğini aktardı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence ise Polonya'nın Avrupa'nın özgür kalesi olduğunu söyledi. ABD ve Polonya askerlerinin omuz omuza özgürlüğü savunduğunu belirten Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden itibaren "Demokrasi cephaneliğini" geliştirmek için önemli kararlar aldığını, konuya ilişkin çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Trump'ın büyük ulusal savunma anlaşmalarına imza attığını, bu kapsamda imzalanan ulusal güvenlik stratejisinin de dünyada barışı desteklemeyi öngördüğünü belirten Mike Pence, "Başkan Trump, ABD sizlerin yanında. 200 yıl önce atalarımızın olduğu gibi biz ABD olarak sizlerle omuz omuzayız" şeklinde konuştu.
ABD'nin demokrasiyi, özgürlüğü, hukukun egemenliği ve insan haklarını korumak için mücadelesinin süreceğini belirten Pence, Polonya'ya askeri harcamaları arttırdığı için teşekkür etti. "Polonya'nın HIMARS sistemini alacak olması bizleri son derece memnun ediyor. Bizler ortak operasyonlarımızı, ortak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Pence, ABD'nin Polonya ile her zaman dayanışma içerisinde olacağını söyledi.
Askeri öneme sahip kilit nesneler, lojistik ve komuta unsurları, uçaksavar alt birimlerinin unsurları ve karasal topçu gibi seçilen hedefleri hedef alacak olan HIMER sisteminin Polonya’nın doğusuna konuşlandırılacağı bildirildi.
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