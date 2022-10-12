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Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Szymanski istifa etti

Avrupa Birliği yönetimiyle uzun süredir anlaşmazlıklar yaşayan Polonya'da, AB İşlerinden Sorumlu Bakan Szymanski istifa etti.

Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Szymanski istifa etti
Polonya'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı istifa etti
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AA

Polonya'da Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Bakan Konrad Szymanski'nin hükümetteki görevinden istifa ettiği bildirildi.

Szymanski'nin istifasının, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin hükümeti içerisinde enerji krizi, enflasyonla mücadele yöntemleri ve yükselen yaşam maliyetleri konusunda artan gerilimlerin olduğu bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

Polonya'nın sağcı hükümeti, AB ile hukukun üstünlüğü ve demokrasi başta olmak üzere çeşitli anlaşmazlıklar yaşıyor.

2019'dan beri AB İşlerinden Sorumlu Bakanlık görevini yürüten Szymanski, gazetecilere verdiği demeçte, Polonya'nın Avrupa'daki çıkarları ve konumunun siyasi değişikliklerden etkilenmemesi gerektiğine işaret ederek, halefinin Polonya'nın AB'deki çıkarlarıyla uyumlu bir politika izleyeceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Szymanski'nin ve ayrıca uzun süredir Genelkurmay Başkanlığı yapan Michal Dworczyk'in istifalarını resmen kabul etti.

Dworczyk de geçen ay kişisel sebepler öne sürerek istifa etmişti.

Kimliği belirsiz bilgisayar korsanları aylardır Dworczyk'inin özel hesabından hükümetin kararları ve anlaşmazlıklarına ilişkin e-postalar yayımlıyordu.

Dworczyk ve diğer hükümet üyeleri, siber saldırının Rus ve Belarus gizli servisleri tarafından dezenformasyon kampanyasının parçası kapsamında yapıldığına inandıklarını açıkladı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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