Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor

Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD yönetiminin iyi niyetiyle alay ettiğini ifade etti. Sikorski, Rus ordusunun Sumi ve Kriviy Rig şehirlerine düzenlediği saldırıların kendisini derinden sarstığını dile getirdi.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "iyi niyetini alaya aldığını" savundu.
Polonya'nın PAP haber ajansına göre Sikorski, Lüksemburg'da düzenlenen olağan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısında konuştu.
Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi ve Kriviy Rig şehirlerine yönelik saldırılarının kendisini derinden sarstığını belirten Sikorski, "Umarım Başkan Trump ve ABD yönetimi, Rusya liderinin (Putin) iyi niyetleriyle alay ettiğini fark eder." dedi.
Sikorski, bu saldırıları "Rusya'nın alaycı yanıtı" olarak nitelendirdi.
Rus ordusunun dün Sumi şehrine düzenlediği balistik füze saldırısında 34 kişinin hayatını kaybettiği, 119 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine 4 Nisan'da düzenlenen balistik füze saldırısında ise 20 kişi yaşamını yitirmişti.
Trump, bugün yaptığı açıklamada, saldırıyı korkunç bulduğunu söyleyerek, hata olarak nitelendirmişti.
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