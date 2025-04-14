Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor

Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD yönetiminin iyi niyetiyle alay ettiğini ifade etti. Sikorski, Rus ordusunun Sumi ve Kriviy Rig şehirlerine düzenlediği saldırıların kendisini derinden sarstığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.04.2025 - 21:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:51 facebook

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