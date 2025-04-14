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        Haberler Dünya Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor | Dış Haberler

        Polonya Dışişleri Bakanı: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor

        Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD yönetiminin iyi niyetiyle alay ettiğini ifade etti. Sikorski, Rus ordusunun Sumi ve Kriviy Rig şehirlerine düzenlediği saldırıların kendisini derinden sarstığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 21:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:51
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        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
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        Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "iyi niyetini alaya aldığını" savundu.

        Polonya'nın PAP haber ajansına göre Sikorski, Lüksemburg'da düzenlenen olağan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısında konuştu.

        Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi ve Kriviy Rig şehirlerine yönelik saldırılarının kendisini derinden sarstığını belirten Sikorski, "Umarım Başkan Trump ve ABD yönetimi, Rusya liderinin (Putin) iyi niyetleriyle alay ettiğini fark eder." dedi.

        Sikorski, bu saldırıları "Rusya'nın alaycı yanıtı" olarak nitelendirdi.

        Rus ordusunun dün Sumi şehrine düzenlediği balistik füze saldırısında 34 kişinin hayatını kaybettiği, 119 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine 4 Nisan'da düzenlenen balistik füze saldırısında ise 20 kişi yaşamını yitirmişti.

        Trump, bugün yaptığı açıklamada, saldırıyı korkunç bulduğunu söyleyerek, hata olarak nitelendirmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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