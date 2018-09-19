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Polonya: Trump, Kuzey Akımı 2 projesini durdurabilir

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'da üretilen doğalgazı Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesini durduracak kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın elinde olduğunu söyledi.

19.09.2018 - 18:35 | Güncelleme: AA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da üretilen doğalgazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesini durduracak kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde olduğunu söyledi.

Duda, Polonya televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu doğalgaz boru hattını durduracak bir karar alabileceğini belirtti.

Duda, "Kuzey Akım 2 projesini bitirecek karar ABD Başkanının elinde. Umarım Başkan böyle bir karar verir." ifadesini kullandı.

Duda, dün ABD temasları çerçevesinde görüştüğü Trump ile düzenlenen ortak basın toplantısında, maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesinin, ABD'nin kendi sıvılaştırılmış doğalgazının (LNG) Avrupa'da satışına tehdit oluşturacağı için ABD'ye fayda sağlayamayacağını iddia etmişti.

TRUMP AVRUPA'YA DAHA FAZLA LNG SATMAK İSTİYOR

Trump, ABD'den daha fazla LNG ithal etmeleri için Avrupa ülkelerine baskı yapmaya devam ediyor.

ABD'nin ürettiği LNG, boru hatları üzerinden aktarılan Rus doğalgazına göre daha pahalı satılıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı Katar da Almanya'ya daha fazla LNG satmak için çalışmalar yapıyor. Almanya'da kurulacak LNG terminalinde Katar'ın payı olabileceği açıklanmıştı.

ABD VE POLONYA KARŞI ÇIKIYOR

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupa'ya gönderdiği doğalgazda Ukrayna'nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini açıklamış, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna'nın yanı sıra ABD ve Polonya karşı çıkıyor.

 

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