II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından neredeyse tamamı yıkılan, ardından 17.-18. yüzyıllardan kalma tablolara dayanarak yeniden inşa edilen Varşova Eski Kenti, büyüleyici Ortaçağ atmosferiyle, UNESCO'nun en önemli 12 tarihi yerlerinden biridir. 165 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek binası olan saat kulesi, Rus diktatör Stalin'in armağanı olan Kültür ve Bilim Sarayı, 826 metre ile Polonya'nın en uzun köprüsü olan Siekierkowski Köprüsü gibi pek çok eserin yer aldığı Varşova'nın gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde...

VARŞOVA GEZİLECEK YERLER

ESKİ KENT (OLD TOWN)

1944 Varşova Ayaklanması'ndan sonra yeniden inşa edilen Eski Kent, Varşova'nın İkinci Dünya Savaşı'nın enkazından ve Varşovalıların kentlerininden duydukları gururun yükselişinin de bir simgesi. Varşova'nın Eski Kenti (Stare Miasto), Varşova'nın tarihi merkezi ve 13. yüzyıldan kalma şehrin en eski bölgesidir. 1980 yılında Eski Kent, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine eklendi. Eski Kent'e yapılan ziyaretlerin çoğu, Kral Sigismund’un Sütunu’nun da yer aldığı Plac Zamkowy’den başlamaktadır. Meydanda, kafe, restoran ve mağaza gibi çeşitli mekanlar ve sokak sanatçılarının hediyelik eşya sattığı tezgahlar bulunur. Meydanda ayrıca, Edebiyat Müzesi ve Varşova Tarihi Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

KRALİYET KALESİ

Kaleden daha çok bir saray olan bu bina, 1971 ile 1984 yılları arasında inanılmaz bir maliyetle bir moloz yığınından yeniden inşa edilen Varşova'nın gururu oldu. Şimdiki kale, ülkede ve yurtdışında yaşayan birçok Polonyalının bağışlarıyla yeniden inşa edildi. Geçmişi 14. yüzyıla dayanan kaleyi, Polonya kralları, daha sonra da cumhurbaşkanı ve ardından meclis kullanmıştır. Günümüzde Rembrandt, Bernardo Bellotto, Aka Caneletto ve Polonya Kralı Stanislaw August Poniatowski’ye ait birçok eseri sergileyen bir müze olarak faaliyet gösteriyor.

ST. JOHN'S KATEDRALİ

Varşova eski kentindeki bir Roma Katolik kilisesidir. St. John's, Varşova’daki üç katedralden en eskisi ve en önemlisidir. Varşova başpiskoposluğunun da ana kilisesidir. Gotik bir tarzda olan, geçmişi 14. yüzyılın sonlarına kadar uzanan kilise, yüzyıllar boyunca birçok kez yeniden yapılmış ve yeniden inşa edilmiştir. Kralların ve kraliçelerin taç giydiği ve birçok ünlü Polonyalının gömüldüğü yer olan St. John's, Polonya tarihinde önemli bir yer tutuyor. Cizvit kilisesinin hemen bitişiğinde ve eski kent ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer almaktadır.

WILANOV SARAYI

Görkemli ve sanatsal dokusu ile Wilanow Sarayı, Varşovanın adeta simgesi durumunda. Wilanow Sarayı, şehir merkezinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Wilanów Sarayı, “Polonya Versailles” olarak adlandırılıyor. Kral III. John Sobieski'nin ikamet yeri, Polonya kültürünün en önemli anıtlarından biridir. Zengin bir şekilde dekore edilmiş bina, çevresindeki park ile birlikte, yaşadığı iki dünya savaşına rağmen, neredeyse hiç değişmeden günümüze ulaşmayı başarmış. Polonyalılara ait figürlerle ve portre galerileri ile süslenmiş olan sarayın ana binası, görkemli Kral Dairesi’ne açılıyor. Her yıl Wilanow'daki müze, 300 binden fazla kişi, çevresindeki bahçeler ile birlikte de bir milyondan fazla ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.

KÜLTÜR VE BİLİM SARAYI

42 katlı ve 230.5 metre yüksekliği ile Polonya'nın en yüksek yapısı olan Kültür Sarayı’nda 3.000’den fazla oda bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 1952-1955 yılları arasında Sovyet Birlikleri tarafından inşa edilen saray Stalin'e adanmış ve isminin de ‘Stalin Sarayı’ olması istemiştir. Ancak Komünist rejime girmeyen Polonya tarafından bu isim değiştirilmiş ve Kültür Sarayı olarak anılmaya başlanmıştır. Sarayın 30. Katında ise Varşova’yı panoromik olarak görebileceğiniz muhteşem manzaraya sahip bir teras bulunuyor. Bina içerisinde; sinema, tiyatro, kütüphane, spor kulüpleri, bilimsel enstitüler, üniversite, cafe, restoran ve birkaç müze yer alıyor.

LAZİENKİ PARKI

“Bahçeli Saray” ismi ile de anılan ve 76 hektarlık bir alana yayılan uçsuz bucaksız yemyeşil göllerin ve ağaçların bulunduğu park, eski bir ormanın içinde yaratıldı. Varşova’nın en büyük ve en güzel parkı ve tüm Avrupa’daki en güzel saray ve parklarından biridir. 1774-1784 yılları arasında Kral Stanislaw August Poniatowski zamanında inşa edilmiş. Parkta en popüler yerlerden biri Fryderyk Chopin Anıtıdır. Mayıs ve Eylül ayları arasında Chopin’in heykelinin yanıbaşında, hafta sonları dünyanın en iyi bestecilerinin eserlerini sunan ücretsiz konserler veriliyor.

MEÇHUL ASKER ANITI

Pilsunski Meydanı üzerinde, Polonya’nın özgürlüğü için savaşırken ölen isimsiz askerlere ithafen yapılmıştır. Mezar, II. Dünya Savaşı sırasında tahrip olan Saski Sarayı‘nın girişinde kemer şeklinde inşa edilmiştir. Meçhul Askerleri anmak için Polonya askerleri tarafından “Ebedi Alev” etrafında saygı duruşunda bulunulur. Meçhul Asker Anıtı'nın sütunları üzerinde 972-1945 yılları arası yapılan tüm savaşların isimlerine yer veriliyor.