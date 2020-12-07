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POMEM başvuruları ne zaman? 8 bin polis alımı BAŞLIYOR!

2021 POMEM polis alımı için süreç resmen başladı. Bilindiği üzere 8 bin polis alımı yapılacağı Akademi tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Peki, POMEM 8 bin polis alımı ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte, POMEM 8 bin polis alımı ile ilgili tüm merak edilenler...

POMEM başvuruları ne zaman? 8 bin polis alımı BAŞLIYOR!

POMEM 8 bin polis alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bilindiği Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz günlerde 8 bin polis alımı yapılacağı yönünde duyuru yapılmıştı. Polis adayları ise ilan sonrasında başvuruların tarihini merak edip araştırmaya başladı. Peki, POMEM 8 bin polis alımı ne zaman başlayacak? Merak edilen tarih belli oldu. İşte, POMEM 8 bin polis alımı başvuruları ile ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

Başvurular online olarak 8 - 21 Aralık tarihinde yapılacak. Yani başvurular yarın başlayacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK

Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.

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