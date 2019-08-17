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POMEM öğrenci alımı son başvuru ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır?

Polis Akademisi, POMEM öğrenci alımı başvurularıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuru yayınladı. Peki, POMEM polis alımı başvuru tarihleri nedir? Başvuru nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

POMEM

Polis Akademisi POMEM öğrenci alımı başvuruları devam ediyor. Polis Meslek Yüksekokullarına 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere 2.500 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Başvurular ise 05 Ağustos'ta başlamıştı.

POMEM ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan almış olan adaylar başvuru ücretini yatırıp 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile ön başvurusunu tamamlayarak belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı aşamalarından geçeceklerdir.

Sınavlarda başarılı olan adaylar Polis Meslek Yüksekokullarımızda; 2 yıl (4 dönem) boyunca ön lisans ve mesleki düzeyde teorik ve uygulamalı eğitime tabii tutularak başarılı olanlar Emniyet Teşkilatı kadrolarına Polis Memuru olarak atanırlar.

POMEM POLİS ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

Polis Akademisi POMEM öğrenci polis alımı son başvuru tarihi 19 Ağustos 2019'dur.

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