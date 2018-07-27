Pompeo'dan Çavuşoğlu'yla görüşmesine ilişkin açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ABD'li rahip Andrew Brunson'un durumuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Pompeo, Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede rahip Brunson'un eve dönme vaktinin bir hayli geçtiğini söylediğini belirtti.

Dün de ABD Başkanı Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Pence benzer yönde açıklamalar yaparak Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

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