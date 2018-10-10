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Pompeo'dan Kuzey Kore ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin elinde bulundurduğu nükleer silahların yok edilmesine dair Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmede “gerçek bir ilerleme” kaydedildiğini belirtti.

10.10.2018 - 00:27 | Güncelleme: AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşmesinin ardından, Kuzey Kore ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Geçen gece gerçek bir ilerleme kaydettiğimiz Kuzey Kore ziyaretinden döndüm. Önümüzde hala uzun bir yol ve yapılacak çok iş olsa da Kuzey Kore'nin elindeki nükleer silahları yok etmesi konusundaki gerçek hedefe giden yolu artık görebiliyoruz." dedi.

Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Toplantıları kapsamında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya gelmiş, bu görüşmede Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine Pompeo, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen, nükleer silahların yok edilmesi sözü ve ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için pazar günü Kuzey Kore lideriyle başkent Pyongyang'da görüşmüştü.

HALEY YORUMU

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in istifa ederek yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasına yönelik ne düşündüğü sorusuna Pompeo, "İyi işler çıkaran Büyükelçi Haley'e teşekkür ediyorum. Haley, 5 aydır beraber çalıştığım harika bir iş arkadaşım. Kendisine, ileriye dair önüne gelen seçeneklerde başarılar diliyorum." şeklinde cevap verdi.

 

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