ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Irak'taki yeni cumhurbaşkanı ve hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Umuyorum ki halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." ifadesini kullandı.

Irak seçimlerine ve yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile hükümeti kurma görevi verilen Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi hakkındaki yorumu da sorulan Pompeo, henüz Salih ile görüşmediğini ama kendisini yakından tanıdığını belirtti.

Pompeo, "Umuyorum ki İran tarafından kontrol edilen değil, ulusal birliği ve Irak halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İran'ın Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurulara da değinen Pompeo, İran'ın asıl ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararından rahatsız olduğunu öne sürerek, "İran, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için gerekli yasal eylemleri gerçekleştirme haklarını engellemeye çalışarak, Uluslararası Adalet Divanı'nı siyasi ve propaganda amaçlı kötüye kullandı." dedi.

" SURİYE'YE S-300 TESLİMATI BÜYÜK RİSK"

Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesine de değinen Pompeo, "Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, Orta Doğu'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı bir basın açıklamasında, Suriye'ye yeni S-300 hava savunma füze sistemiyle 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti.

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