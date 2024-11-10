ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev verecek mi? ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kuracağı kabinede kimlere yer vereceği merakla bekleniyor. Bu kapsamda Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya da görev vereceği düşünülürken, Trump bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini söyledi

Habertürk / AA Giriş: 10.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:43 facebook

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