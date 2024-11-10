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        Haberler Dünya ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev verecek mi? | Dış Haberler

        ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev verecek mi?

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kuracağı kabinede kimlere yer vereceği merakla bekleniyor. Bu kapsamda Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya da görev vereceği düşünülürken, Trump bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 09:43
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        Pompeo Trump'ın ekibinde görev alacak mı?
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        2024 ABD Başkanlık Seçimi'ni kazanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ekibinde kimlere görev vereceği merak ediliyor.

        20 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlenecek yemin töreninin ardından göreve başlayacak olan Trump'ın ekibinde bulunacak isimlere ilişkin iddalar ortaya atılmış, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Trump'ın ekibinde yer alacağı öne sürülmüştü.

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu.

        Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan bir mesaj paylaştı.

        "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda oluşmakta olan yeni yönetime davet etmeyeceğim." ifadesini kullanan Trump, daha önce Haley ve Pompeo'yla birlikte çalışmaktan keyif aldığını ifade etti.

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        HALEY TRUMP'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

        Trump, Haley ve Pompeo'ya daha önce sağladıkları hizmetten ötürü teşekkürlerini iletti.

        Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, yarıştan çekildikten sonra Trump'a desteğini açıklamıştı.

        Haley, 2017-2018 yılları arasında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürütmüştü.

        Pompeo ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017-2018 yılları arasında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü yürütmüş, 2018-2021 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
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        İLK ÖNEMLİ ATAMASINI DUYURDU

        Diğer yandan Trump, Beyaz Saray'daki ilk önemli atamasını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi.

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