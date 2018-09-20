ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in, susması için ödeme yapıldığını itiraf ettiği Amerikalı porno yıldızı Stormy Daniels (Stephanie Clifford), ‘Full Disclosure (Tam İfşaat) adlı kitapta anılarını kaleme aldı.

Trump ile yaşadıklarını en ince detaylarına kadar aktaran 39 yaşındaki kadın, Donald Trump ile ilk kez 2006 yılında California eyaletindeki Tahoe Gölü’nde düzenlenen ve ünlü isimlerin katıldığı bir golf turnuvasında gizli bir kaçamak yaptıklarını öne sürdü. Buna göre Daniels, Trump’ın korumasının yemek davetini kabul etmiş ancak davet için gittiğinde bizzat Trump ile karşılaşmış. Daniels, kitabında Trump ile seksin ‘en etkileyici olmayan’ olduğunu da belirterek Trump’ın cinsel organını da tarif etti.

"MARIO KART KARAKTERİ GİBİ"

Porno yıldızına göre bu, “Mario Kart” adlı video oyunundaki mantar görünümlü karaktere benziyormuş. 2016 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Trump ön seçimleri peş peşe kazanmaya başlayınca Stormy Daniels tehlikede olabileceğini hissetmiş. Başkan olması halinde anlatabilecekleri daha da hassas hale gelmiş. Daniels, kitapta Trump’la yaşadıklarını hiçbir zaman anlatmaması için tehdit edildiğini de öne sürdü.

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