Portekiz'de hükümet düştü

Portekiz'de diktatörlük döneminin sona erip 1974'te demokrasinin geri dönüşünden bu yana ikinci kez bir hükümet güvenoyunda düşerken, ilki 48 yıl önce, 1977 yılında olmuştu.

Henüz birinci yılını doldurmayan sağ görüşlü azınlık hükümetinin düşmesinin sebebi, Başbakan Montenegro'nun kendisinin kurduğu ve siyasette aktif olduktan sonra hisselerini eşi ve iki çocuğuna devrettiği "Spinumviva" adlı bir aile şirketiyle bağlantılı olarak hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları oldu.

Başbakan Montenegro, ilki 21 Şubat'ta aşırı sağcı Chega, ikincisi 4 Mart'ta Portekiz Komünist Partisi (PCP) tarafından sunulan iki gensorunun Meclis'te reddedilmesine rağmen azınlık hükümetinin yaşadığı siyasi krizi atlatabilmek için güvenoyu isteme yoluna gitmişti.

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Toplam 230 milletvekilinin olduğu Meclis'te bugün yapılan oylamada 142 "hayır", 88 "evet" oyu ile güvenoyu alamayan hükümet düştü.

Azınlık hükümetindeki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile Hristiyan Demokratlar dışında sadece muhalefetteki Liberal Girişim (IL) güvenoyuna destek verirken, ana muhalefetteki Sosyalist Parti (PS), diğer muhalefet partilerinden Portekiz Komünist Partisi (PCP), Birleşik Sol (BE), Özgür (L), İnsanlar-Hayvanlar-Doğa (PAN) ile azınlık hükümeti kurulurken dışarıdan destek veren aşırı sağcı Chega partileri karşı oy kullandı.

Hükümetin, güven oylamasını geri çekmek için Başbakan Montenegro ile ana muhalefet lideri Pedro Nuno Santos'un baş başa görüşmesi ve Montenegro hakkındaki iddialar için 15 gün süreli Meclis'te Araştırma Komisyonu önerileri reddedildi.

Meclis'teki oturumda konuşan Başbakan Montenegro, Portekizlilerin yeni bir erken seçim istemediğini söyleyerek, "ekonomik istikrarı" bozduğu gerekçesiyle ana muhalefetteki PS'yi suçladı.

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BİR KEZ DAHA ADAY OLACAK

Montenegro, bir kez daha partisinin başbakan adayı olacağını duyurdu.

PS lideri Santos ise güven oylamasının geri çekilmesi için Başbakan Montenegro'nun hakkındaki iddialarla ilgili Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını şart koşarak, krizin tek sorumlusunun "şüpheleri kaldırmayan Montenegro olduğunu" savundu.

PS, Araştırma Komisyonu'nun 90 günlük olmasını, hükümetin talep ettiği gibi 15 günlük bir komisyonun "ciddi olmadığını" ileri sürdü.