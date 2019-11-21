Son günlerde İngiltere gündeminin ilk sıralarında yer alan Prens Andrew, kraliyet ailesinde üstlendiği görevleri bıraktığını açıkladı.

Cinsel taciz suçundan hapis yattığı dönemde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı nedeniyle tepki çeken ve Epstein vasıtasıyla reşit olmayan bir genç kızla rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanan Prens Edward, hakkındaki suçlamalara cevap vermek için geçen hafta İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel bir röportaj vermişti.

Ancak Prens, röportajda verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle kamuoyunun daha da tepkisini çekmişti.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Prens, Buckingham Sarayı aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin kraliyet ailesinin yardım çalışmalarına zarar verdiğini vurgularken, Majesteleri'nden yakın gelecekteki kamu görevlerimden çekilmeyi talep ettim, o da buna izin verdi" ifadelerini kullandı.

Prens Andrew, gerektiği görülmesi halinde soruşturmada işbirliğine gideceğini de açıkladı.

Kraliyet ailesi üyeleri, ülke içi ve dışındaki etkinliklerde Kraliçe'yi temsil ediyor, hayır kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütüyor.

Ağustos ayında cezaevinde intihar eden Epstein'ın kurbanlarından Virginia Giuffre, 2001'de henüz 17 yaşındayken Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etmişti.

Prens ise iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürüyor.