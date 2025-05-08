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        Haberler Objektife Takılanlar Prens dizisinin galasına kimse katılmadı - Magazin haberleri

        'Prens' dizisinin galasına kimse katılmadı

        3'üncü sezonu ile yarın izleyici ile buluşacak olan 'Prens' dizisinin galası gerçekleşti. Ancak galaya dizinin oyuncuları katılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:39
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        Galaya kimse katılmadı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınan 'Prens' dizisinin 3'üncü sezon galası dün İstanbul Modern'de gerçekleşti. Ancak dizinin oyuncuları, tüm set ekibinin davet edilmemesini gerekçe göstererek galaya katılmadı.

        Oyuncuları ve davetlileri çekmek için tutulan fotoğrafçılar, katılım olmadığı için birbirlerinin fotoğraflarını çekerek zaman geçirdi.

        Gösterimi sadece diziyi merak eden vatandaşlar izledi.

        Yeni sezonda Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Ceyda Düvenci ve Çağlar Ertuğrul'un yanı sıra; Binnur Kaya, Burcu Özberk, Yiğit Özşener, Tansu Biçer, Burak Dakak, Mustafa Kırantepe ve Orhan Alkaya gibi oyuncular yer alıyor.

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        #Prens dizi
        #gala
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