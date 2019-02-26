Resmi bir ziyaret için Fas'ta bulunan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile Asni kentinde bir okulu ziyaret ederken yaklaşan ebeveynlikleri konusunda öğretmenlerden gelen tebrikleri kabul etti.

Çekilen görüntülerde, bir öğretmenin "Hamileliğiniz nedeniyle sizi tebrik etmek isterim" sözleri üzerine Prens Harry, eşine dönerek "Dur bir dakika, sen hamile misin?" diye sordu.

Ardından beklediği bebeğin kendisinden olmadığını söyleyerek şaka yaptı. Hamileliğinde yedi ayı geride bıraktığı belirtilen Meghan Markle ise eşine "Sürpriz" diyerek yanıt verdi. Harry'nin "Benden mi?" diye sorması üzerine Düşes gülmekten katıldı.